Медики шокировали правдой о коронавирусе: он не убивает

Смертельный коронавирус из Китая сравнительно легко переносится человеком и не приводит к его смерти. Такую шокирующую правду сообщили медики из Всемирной Организации Здравоохранения. Специалисты прояснили картину вируса, который держит в страхе всю планету Земля. Об этом пишет The Guardian.

"Похоже, Covid-19 не такой смертоносный, как другие коронавирусы, включая SARS и Мерс", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

Врачи сообщили, что из 100% пациентов 80% выздоравливают и только 14% имеют осложнения после вируса - пневмонию и одышку.

"5% находятся в критическом состоянии, при этом в них наблюдают дыхательную недостаточность, септический шок и полиорганную недостаточность. Еще 2% случаев являются летальными", – отметил Гебреисус.

Генеральный директор ВОЗ сообщил, что в основном, все, кто заболел являются пожилыми людьми, а больных среди детей еще не было.

Как мы ранее писали, коронавирус пока в Украине не обнаружен, но наши специалисты делают все, чтобы обезопасить своих граждан. Так, уже появились тест-системы украинского производства для выявления смертельного китайского вируса. При этом они в пять раз дешевле, чем немецкие аналоги.