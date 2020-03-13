Медики шокировали новым фактом о коронавирусе: передается без контакта с больным

Коронавирус в Украине зафиксирован пока что у трех человек. Медики из Министерства здравоохранения Малайзии сообщили шокирующий факт, что инфекцией можно заразиться даже без контакта с больным COVID-19.

Дело в том, что в Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения коронавирусом COVID-19, когда инфицированный человек не выезжал в районы, где выявлено инфекционное заболевание, и не имел контактов с инфицированными людьми.

Об этом случае узнали после того, как по состоянию на 11 марта было протестировано в общей сложности 600 образцов — 138 образцов от пациентов с признаками ОРВИ и 462 с симптомами гриппа.

"По состоянию на 11 марта было протестировано в общей сложности 600 образцов, и один образец дал положительный результат на COVID-2019", — сообщил представитель министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла.

По словам представителя Малайзии, сейчас расследование, как произошло заражение, продолжается.

Отметим, что появление спорадического случая заболевания является признаком того, что болезнь начала распространяться в обществе даже с контролем и профилактикой ее распространения.

Как мы ранее писали, у украинского студента из Кременчуга подозревают коронавирус. Ранее парень путешествовал по Европе и вернулся в Украину 5 марта.