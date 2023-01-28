Медики розповіли, як уберегтися від онкологічних захворювань

Зазначається, що під термін онкологічні захворювання підпадає близько 200 злоякісних новоутворень, при яких на шкірі, слизових оболонках або в різних органах людини починається безперервний поділ клітин.
"Пухлина швидко збільшується у різних напрямках до значних розмірів, вражаючи здорову тканину органа людини. Продукти розпаду пухлини всмоктуються, викликаючи інтоксикацію та виснажуючи організм", - пояснюють медики КУ Тернопільської облради "Центр здоров'я".
Нижче фахівці розповіли про різноманітні "перші дзвіночки", що можуть вказувати на розвиток хвороби, дали поради, як уберегтися від раку, і коли потрібне негайне лікування.
Які фактори збільшують ризик виникнення раку
- шкідливі звички: куріння, надмірне вживання алкоголю;
- тривале порушення режиму харчування, необмежене вживання копчених, гострих та смажених продуктів;
- професійні та побутові контакти з канцерогенними речовинами (сільськогосподарськими отрутами, продуктами нафтопереробки, хімічними барвниками, в результаті розпилу мармуру, шиферу, при роботі з асфальтом);
- зовнішнє та внутрішнє опромінення іонізуючою радіацією (понад природний рівень);
- надмірна інсоляція (опромінення сонячним світлом, сонячною радіацією);
- індивідуальні особливості окремих людей (особливості обмінних процесів, імунної системи, наявність спадкових і набутих захворювань, порушення гормональної регуляції);
- похилий вік.
Які насторожуючі ознаки
- підвищена втомлюваність;
- втрата апетиту;
- втрата ваги;
- блідо-жовтуватий колір шкіри;
- субфебрильна температура (коли тривалий час тримається підвищена температура в межах 37 - 37,9 градуса).
Медики додали, що можлива відсутність суб'єктивних ознак протягом тривалого часу (до 10 років).
Передонкологічні захворювання
- хронічні гастрити, особливо зі зниженою кислотністю, виразка шлунку, хронічні виразкові коліти;
- хронічні захворювання печінки, цироз;
- ерозії та поліпи шийки матки, доброякісні пухлини яєчників, доброякісні пухлини молочних залоз, деякі форми мастопатії;
- поодинокі та множинні поліпи прямої кишки, тріщини анального отвору, що довго не заживають;
- пігментні плями та бородавки вродженого та набутого характеру, особливо в місцях, що піддаються травматизації, виразки на шкірі, що довго не загоюються;
- папіломи слизової оболонки носа, носоглотки, гортані, трахеї.
"Виникнення злоякісної пухлини у людини, яка страждає цими захворюваннями, не є обов'язковим. Своєчасне діагностування та кваліфіковане лікування допоможуть запобігати виникненню злоякісної пухлини", - наголошують лікарі.
Коли терміново звертатися до лікаря
- при появі виразки у ротовій порожнині;
- при зміні форми чи розміру родимки;
- появі на шкірі вузла, який зростає;
- при ущільненості, бугристості або збільшенні молочних залоз, зміні форми соска чи виділеннях з нього;
- при появі надсадного кашлю, захриплості голосу;
- при змінах функції кишечника чи сечового міхура;
- при затрудненому ковтанні;
- при незвичайних кровотечах або виділеннях.
Що допоможе запобігти утворенню злоякісних пухлин
- відмовтеся від шкідливих звичок;
- обмежте споживання тваринних жирів, копченостей;
- уникайте негативного впливу виробничих канцерогенів;
- уникайте підвищеного сонячного опромінення;
- збільшуйте фізичну активність;
- регулярно проходьте профілактичні огляди;
- суворо виконуйте всі рекомендації лікарів по обстеженню та лікуванню захворювань, особливо тих, які можуть бути передпухлинними.