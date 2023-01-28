Медики розповіли, як уберегтися від онкологічних захворювань

Зазначається, що під термін онкологічні захворювання підпадає близько 200 злоякісних новоутворень, при яких на шкірі, слизових оболонках або в різних органах людини починається безперервний поділ клітин.

"Пухлина швидко збільшується у різних напрямках до значних розмірів, вражаючи здорову тканину органа людини. Продукти розпаду пухлини всмоктуються, викликаючи інтоксикацію та виснажуючи організм", - пояснюють медики КУ Тернопільської облради "Центр здоров'я".

Нижче фахівці розповіли про різноманітні "перші дзвіночки", що можуть вказувати на розвиток хвороби, дали поради, як уберегтися від раку, і коли потрібне негайне лікування.

Які фактори збільшують ризик виникнення раку

шкідливі звички: куріння, надмірне вживання алкоголю;

тривале порушення режиму харчування, необмежене вживання копчених, гострих та смажених продуктів;

професійні та побутові контакти з канцерогенними речовинами (сільськогосподарськими отрутами, продуктами нафтопереробки, хімічними барвниками, в результаті розпилу мармуру, шиферу, при роботі з асфальтом);

зовнішнє та внутрішнє опромінення іонізуючою радіацією (понад природний рівень);

надмірна інсоляція (опромінення сонячним світлом, сонячною радіацією);

індивідуальні особливості окремих людей (особливості обмінних процесів, імунної системи, наявність спадкових і набутих захворювань, порушення гормональної регуляції);

похилий вік.

Які насторожуючі ознаки

підвищена втомлюваність;

втрата апетиту;

втрата ваги;

блідо-жовтуватий колір шкіри;

субфебрильна температура (коли тривалий час тримається підвищена температура в межах 37 - 37,9 градуса).

Медики додали, що можлива відсутність суб'єктивних ознак протягом тривалого часу (до 10 років).

Передонкологічні захворювання

хронічні гастрити, особливо зі зниженою кислотністю, виразка шлунку, хронічні виразкові коліти;

хронічні захворювання печінки, цироз;

ерозії та поліпи шийки матки, доброякісні пухлини яєчників, доброякісні пухлини молочних залоз, деякі форми мастопатії;

поодинокі та множинні поліпи прямої кишки, тріщини анального отвору, що довго не заживають;

пігментні плями та бородавки вродженого та набутого характеру, особливо в місцях, що піддаються травматизації, виразки на шкірі, що довго не загоюються;

папіломи слизової оболонки носа, носоглотки, гортані, трахеї.

"Виникнення злоякісної пухлини у людини, яка страждає цими захворюваннями, не є обов'язковим. Своєчасне діагностування та кваліфіковане лікування допоможуть запобігати виникненню злоякісної пухлини", - наголошують лікарі.

Коли терміново звертатися до лікаря

при появі виразки у ротовій порожнині;

при зміні форми чи розміру родимки;

появі на шкірі вузла, який зростає;

при ущільненості, бугристості або збільшенні молочних залоз, зміні форми соска чи виділеннях з нього;

при появі надсадного кашлю, захриплості голосу;

при змінах функції кишечника чи сечового міхура;

при затрудненому ковтанні;

при незвичайних кровотечах або виділеннях.

Що допоможе запобігти утворенню злоякісних пухлин