Медики розповіли, як уберегтися від онкологічних захворювань
У разі своєчасного виявлення онкологічних захворювань та професійного медичного втручання більшість з ракових недуг піддаються успішному лікуванню.
Які ж чинники збільшують ризик онкології та як уберегтися? На які симптоми слід звертати увагу та коли потрібно терміново звертатися до лікаря?
Відповіді на ці запитання надали у департаменті охорони здоров'я Тернопільської ОДА.
Зазначається, що під термін онкологічні захворювання підпадає близько 200 злоякісних новоутворень, при яких на шкірі, слизових оболонках або в різних органах людини починається безперервний поділ клітин.
"Пухлина швидко збільшується у різних напрямках до значних розмірів, вражаючи здорову тканину органа людини. Продукти розпаду пухлини всмоктуються, викликаючи інтоксикацію та виснажуючи організм", - пояснюють медики КУ Тернопільської облради "Центр здоров'я".
Нижче фахівці розповіли про різноманітні "перші дзвіночки", що можуть вказувати на розвиток хвороби, дали поради, як уберегтися від раку, і коли потрібне негайне лікування.
Які фактори збільшують ризик виникнення раку
- шкідливі звички: куріння, надмірне вживання алкоголю;
- тривале порушення режиму харчування, необмежене вживання копчених, гострих та смажених продуктів;
- професійні та побутові контакти з канцерогенними речовинами (сільськогосподарськими отрутами, продуктами нафтопереробки, хімічними барвниками, в результаті розпилу мармуру, шиферу, при роботі з асфальтом);
- зовнішнє та внутрішнє опромінення іонізуючою радіацією (понад природний рівень);
- надмірна інсоляція (опромінення сонячним світлом, сонячною радіацією);
- індивідуальні особливості окремих людей (особливості обмінних процесів, імунної системи, наявність спадкових і набутих захворювань, порушення гормональної регуляції);
- похилий вік.
Які насторожуючі ознаки
- підвищена втомлюваність;
- втрата апетиту;
- втрата ваги;
- блідо-жовтуватий колір шкіри;
- субфебрильна температура (коли тривалий час тримається підвищена температура в межах 37 - 37,9 градуса).
Медики додали, що можлива відсутність суб'єктивних ознак протягом тривалого часу (до 10 років).
Передонкологічні захворювання
- хронічні гастрити, особливо зі зниженою кислотністю, виразка шлунку, хронічні виразкові коліти;
- хронічні захворювання печінки, цироз;
- ерозії та поліпи шийки матки, доброякісні пухлини яєчників, доброякісні пухлини молочних залоз, деякі форми мастопатії;
- поодинокі та множинні поліпи прямої кишки, тріщини анального отвору, що довго не заживають;
- пігментні плями та бородавки вродженого та набутого характеру, особливо в місцях, що піддаються травматизації, виразки на шкірі, що довго не загоюються;
- папіломи слизової оболонки носа, носоглотки, гортані, трахеї.
"Виникнення злоякісної пухлини у людини, яка страждає цими захворюваннями, не є обов'язковим. Своєчасне діагностування та кваліфіковане лікування допоможуть запобігати виникненню злоякісної пухлини", - наголошують лікарі.
Коли терміново звертатися до лікаря
- при появі виразки у ротовій порожнині;
- при зміні форми чи розміру родимки;
- появі на шкірі вузла, який зростає;
- при ущільненості, бугристості або збільшенні молочних залоз, зміні форми соска чи виділеннях з нього;
- при появі надсадного кашлю, захриплості голосу;
- при змінах функції кишечника чи сечового міхура;
- при затрудненому ковтанні;
- при незвичайних кровотечах або виділеннях.
Що допоможе запобігти утворенню злоякісних пухлин
- відмовтеся від шкідливих звичок;
- обмежте споживання тваринних жирів, копченостей;
- уникайте негативного впливу виробничих канцерогенів;
- уникайте підвищеного сонячного опромінення;
- збільшуйте фізичну активність;
- регулярно проходьте профілактичні огляди;
- суворо виконуйте всі рекомендації лікарів по обстеженню та лікуванню захворювань, особливо тих, які можуть бути передпухлинними.
Раніше ми розповідали, як передчасно виявити рак легень, щоб запобігти та навіть вчасно зупинити хворобу.
Нагадаємо, перед цим у Національній службі здоров'я розповіли, що в Україні онкохворі можуть отримувати безкоштовно медичні послуги.