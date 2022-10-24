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Медики розповіли про хворобу шкіри, від якої вмирають

Лікарі розповіли про хворобу шкіри (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вульгарний міхурник – це рідкісне аутоімунне захворювання шкіри, яке вражає приблизно 3 особи на 100 тисяч населення. Воно викликає великі бульбашки на шкірі та слизових оболонках ротоглотки, носових ходів, очей та області статевих органів.

Про це українцям розповіли лікарі на сторінці sviy.doc у Instagram.

У чому особливість хвороби

Бульбашки утворюються у верхньому шарі шкіри. Мають тонку та крихку зовнішню поверхню, яка легко ушкоджується, залишаючи мокнучі ділянки (ерозії). Вони можуть бути великими, болючими і не гояться без лікування.

Вульгарний псоріаз є хронічним захворюванням. Поки що неможливо передбачити, коли виникнуть загострення чи наскільки вони будуть сильними. Лікування спрямоване на контроль захворювання та запобігання загостренням.

Високі дози кортикостероїдів, як правило, преднізолону, призначаються для контролю вульгарної пухирчатки.

Потім дозу повільно зменшують, щоб мінімізувати побічні ефекти.

Більшість людей повинні продовжувати приймати невелике добове дозування, щоб утримувати хворобу під контролем.

Від чого вмирають люди?

ВМ - це дуже небезпечне аутоімунне шкірно-слизове захворювання зі смертністю приблизно 5-15%.

Смертність таких пацієнтів у 3 рази вища, ніж у загальній популяції.

Ускладнення, що виникають внаслідок застосування високих доз кортикостероїдів, сприяють підвищенню смертності.

Захворюваність і смертність пов'язані зі ступенем захворювання, максимальною дозою системних стероїдів, необхідні індукування ремісії та інших захворювань.

Зазначається, що прогноз гірший у пацієнтів із поширеним ВМ та у пацієнтів похилого віку.

Як ми писали раніше, названо методи, які допоможуть позбутися головного болю без таблеток.

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