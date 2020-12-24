Медики рассказали, как уменьшить риск заражения COVID-19 в десять раз

Медики рассказали, как снизить риск заражения коронавирусом в десять раз. После проведения ряда лабораторных экспериментов, выяснилось, что уменьшить опасность может ношение медицинской маски.

Подтвердить эффективность такой защиты от COVID-19 удалось ряду исследователей, пишет The Guardian.

Выяснилось, что маски эффективно защищают во время разговора и кашля, не давая распространяться крупным каплям воздуха, в которых могут быть частички вируса. Причем такая защита срабатывает на 99,9%.

Ученые проводили эксперимент с манекенами и людьми, и опыт показал, что на женщину, которая стоит в 2 метрах от кашляющего мужчины без маски, попадает в 10 тысяч раз больше крупных капель, чем когда он в маске на расстоянии всего 50 см.

"Нет никаких сомнений в том, что маски для лица значительно уменьшают рассеяние потенциально зараженных вирусом капель", - рассказывают ученые.

Причем исследование было сосредоточено на частицах диаметром более 170 микрон - именно такой размер имеет вирус SARS-CoV-2.

"Что касается больших капель, которые мы измеряли, речь идет о снижении риска на 99,9%", - добавили ученые.

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