ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Медики рассказали, как уменьшить риск заражения COVID-19 в десять раз

Четверг 24 декабря 2020 19:40
Медики рассказали, как уменьшить риск заражения COVID-19 в десять раз
Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Медики рассказали, как снизить риск заражения коронавирусом в десять раз. После проведения ряда лабораторных экспериментов, выяснилось, что уменьшить опасность может ношение медицинской маски.

Подтвердить эффективность такой защиты от COVID-19 удалось ряду исследователей, пишет The Guardian.

Выяснилось, что маски эффективно защищают во время разговора и кашля, не давая распространяться крупным каплям воздуха, в которых могут быть частички вируса. Причем такая защита срабатывает на 99,9%.

Ученые проводили эксперимент с манекенами и людьми, и опыт показал, что на женщину, которая стоит в 2 метрах от кашляющего мужчины без маски, попадает в 10 тысяч раз больше крупных капель, чем когда он в маске на расстоянии всего 50 см.

"Нет никаких сомнений в том, что маски для лица значительно уменьшают рассеяние потенциально зараженных вирусом капель", - рассказывают ученые.

Причем исследование было сосредоточено на частицах диаметром более 170 микрон - именно такой размер имеет вирус SARS-CoV-2.

"Что касается больших капель, которые мы измеряли, речь идет о снижении риска на 99,9%", - добавили ученые.

Ранее мы писали, что украинский врач раскрыла главную опасность нового штамма коронавируса.

А вот Максим Степанов расставил все точки над "і" в вопросе январского локдауна в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Коронавирус

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь