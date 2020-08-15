Медики рассказали, что такое синдром разбитого сердца и как он влияет на здоровье

В обществе принято считать, что разбитое сердце – это исключительно душевные переживания, страдания. Однако врачи уверяют, что этот термин относится к реальному синдрому и сердце человека действительно поддается негативному воздействию.

Как оказалось, сердце редко поддается влиянию внешних факторов. Оно работает стабильно и продолжает перекачивать кровь, несмотря на ежедневные стрессы и напряжения. А вот эмоциональное потрясение может привести к серьезной сердечной недостаточности, которая и называется синдромом "разбитого сердца", пишет MedicForum.

Как отмечают врачи, после сильных эмоциональных потрясений и переживаний у сердца начинает меняться вся структура и мышца начинает работать на пределе. Самое важное, когда человек пережил тяжелый эмоциональный удар, это чтобы он находился в состоянии покоя. В некоторых случаях будет необходимо медикаментозное лечение. Иначе человеку могут грозить инфаркты, а вместе с ними и преждевременная смерть.

Кроме того, ученые доказали, что сочетание синдрома разбитого средства с другими серьезными заболеваниями, такими как рак, диабет, может существенно ухудшить состояние здоровья в рекордные сроки. Более того, если сердце человека в течении жизни разбивалось часто, то есть вероятность возникновения и других заболеваний организма.

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