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Медики рассказали, как не подцепить коронавирус в общественном транспорте

Автор: Анна Шиканова

Врачи рассказали украинцам, как нужно правильно носить защитную маску в общественном транспорте. Это снизит риск заражения не только коронавирусом, но и другими сезонными вирусами, в том числе.

Об этом сообщили специалисты Центра Общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Медики отмечают, что в общественном транспорте правильное ношение защитной маски очень важно.

Люди на протяжении долгого времени находятся в тесном контакте с другими – пока стоят в очереди на остановке, в течении поездки, во время посадки и высадки.

В транспорте не всегда есть возможность придерживаться рекомендованных 1-1,5 метра дистанции от других людей, особенно в часы пик.

Чтобы не упасть, люди держатся за перила, поручни, сидения и другие поверхности в транспорте, а потом могут дотрагиваться ко рту или носу.

"При таки условиях маска – это наш "щит", который поможет уменьшить распространение вируса. Но она не защитит, если ее носить неправильно! Маска должна полностью закрывать рот и нос. А не находиться на подбородке, под носом или только на носу, висеть на одном ухе или на руке", - подчеркнули специалисты ЦОЗ.

Они напомнили, что люди, у которых симптомы COVID-19 еще не проявились, или которые болеют бессимптомно, могут передавать вирус другим людям. Поэтому, носить маску правильно – это еще и заботиться о ближних.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики объяснили, чем опасен бушующий штамм COVID-19.

А также рассказывали о том, что украинский ученый сделал важное заявление о ношении защитных масок.

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Новости Украины маскаCOVID-19Коронавирус
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