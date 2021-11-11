UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Медики рассказали, кому из украинцев обязательно нужна прививка от гриппа

Автор: Людмила Жукова

В Украине в разгаре сезон гриппа, но только недавно появилась возможность для желающих привиться прямо в аптеке. Также медики объяснили, кому это точно необходимо.

Об этом сообщает ТСН.

Где можно сделать прививку

В Украине стартовал пилотный проект, благодаря которому вы можете купить вакцину от гриппа в аптеке, получить осмотр врача и там же привиться. Такая возможность появится с 10 по 14 ноября. В проекте участвуют пять аптек.

Вам необходимо купить только вакцину. Например, "Ваксигрипп тетра" (Vaxigrip tetra) стоит 350 гривен. Осмотр врача и укол - бесплатно.

Если желающих будет много, то такой проект будет действовать на постоянной основе.

"С опытом, который мы получили через пункты массовой прививки COVID-19, мы подошли к пилотному этапу, чтобы посмотреть, как это будет работать с вакциной против гриппа", - сообщил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

К сожалению, прививки от гриппа в Украине делают не так много людей, как это необходимо, поэтому о коллективном иммунитете речи не идет.

Кому нужно прививаться в первую очередь

Врачи рекомендуют не откладывать прививку всем, кто работает с людьми. А это - полицейские, медики, педагоги, продавцы и т.д.

Отметим, что практика прививок в аптеке широко используется в странах Европы.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, стоит ли принимать противовирусные средства в сезон ОРВИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грипп в Украине