Медики рассказали о герпесе и как защититься от вируса

Вообще известны в настоящее время более 100 герпесвирусов, и только 8 из них заразны для людей.

"Есть герпесвирус человека (ГВЧ) 1 и 2 типа, вирусы ветрянки, Эпштейна-Барр, цитомегаловирус и вирусы герпеса человека 6, 7 и 8", - пояснили в министерстве.

Какие типы вируса и чем они опасны

Вирус 1 типа поражает: слизистую полости рта, губы, другие части головы.

В то время как вирус 2 типа вызывает преимущественно генитально-анальные инфекции. Но, отмечают в Минздраве, на самом желе оба вируса могут поражать все части тела.

Герпесвирус 3-го типа является возбудителем ветрянки. После болезни он остается жить в организме и позже может вызвать опоясывающий лишай.

Вирусы ГВЧ-6 и ГВЧ-7 практически всегда инфицируют одновременно.

"В острой форме очень часто у детей поражают кожу и систему крови, в хронической воздействуют на печень, легкие, лимфатическую и нервную систему", - рассказали медики.

ГВЛ-8 может иметь бессимптомное течение, но может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Как передается герпесвирус

Герпесвирус 1 типа может передаваться через общую посуду, когда инфекция проявляется активно. Большинство людей заражаются этой "простудой" в возрасте до 5 лет от родителей или других детей.

Герпесвирус 2 типа передается во время незащищенного секса, а также во время влагалищных родов, если у матери в тот момент есть обострение герпеса.

Также есть риск во время бритья распространить собственный вирус с участка проявления по волосяным фолликулам кожи. Это приведет к так называемому "герпетическому сикозу".

Люди, занимающиеся контактными видами спорта могут благодаря ударам получать собственный вирус в новые участки тела, например, и челюсть или ухо.

"Даже у стоматологов, работающих без перчаток, может появиться инфекция ногтей и кутикулы после контакта с человеком, у которого гингивостоматит (одно из проявлений герпеса)", - рассказывают в Минздраве.

Как избежать герпеса:

не целуйтесь, если у партнера/партнерши губы или полость рта начали чесаться, покалывать или появились высыпания

не пейте вместе с одной чашкой или бутылки с человеком, у которого на губах герпес

не пользуйтесь общей гигиенической помадой

сдайте с партнером/партнершей анализы на ВИЧ, герпес 1 и 2 типов, онкогенные штаммы папилломавируса человека и сифилис. В случае отсутствия инфекций достаточно гормональных контрацептивов.

если у одного из партнеров генитальный герпес, то во время обострений и проявлений от секса надо воздержаться, даже защищенного. В остальное время нужно воспользоваться презервативами.

Как лечить герпесвирусную инфекцию