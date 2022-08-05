Медики рассказали о герпесе и как защититься от вируса

Вообще известны в настоящее время более 100 герпесвирусов, и только 8 из них заразны для людей.
"Есть герпесвирус человека (ГВЧ) 1 и 2 типа, вирусы ветрянки, Эпштейна-Барр, цитомегаловирус и вирусы герпеса человека 6, 7 и 8", - пояснили в министерстве.
Какие типы вируса и чем они опасны
- Вирус 1 типа поражает: слизистую полости рта, губы, другие части головы.
- В то время как вирус 2 типа вызывает преимущественно генитально-анальные инфекции. Но, отмечают в Минздраве, на самом желе оба вируса могут поражать все части тела.
- Герпесвирус 3-го типа является возбудителем ветрянки. После болезни он остается жить в организме и позже может вызвать опоясывающий лишай.
- Вирусы ГВЧ-6 и ГВЧ-7 практически всегда инфицируют одновременно.
"В острой форме очень часто у детей поражают кожу и систему крови, в хронической воздействуют на печень, легкие, лимфатическую и нервную систему", - рассказали медики.
- ГВЛ-8 может иметь бессимптомное течение, но может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Как передается герпесвирус
Герпесвирус 1 типа может передаваться через общую посуду, когда инфекция проявляется активно. Большинство людей заражаются этой "простудой" в возрасте до 5 лет от родителей или других детей.
Герпесвирус 2 типа передается во время незащищенного секса, а также во время влагалищных родов, если у матери в тот момент есть обострение герпеса.
Также есть риск во время бритья распространить собственный вирус с участка проявления по волосяным фолликулам кожи. Это приведет к так называемому "герпетическому сикозу".
Люди, занимающиеся контактными видами спорта могут благодаря ударам получать собственный вирус в новые участки тела, например, и челюсть или ухо.
"Даже у стоматологов, работающих без перчаток, может появиться инфекция ногтей и кутикулы после контакта с человеком, у которого гингивостоматит (одно из проявлений герпеса)", - рассказывают в Минздраве.
Как избежать герпеса:
- не целуйтесь, если у партнера/партнерши губы или полость рта начали чесаться, покалывать или появились высыпания
- не пейте вместе с одной чашкой или бутылки с человеком, у которого на губах герпес
- не пользуйтесь общей гигиенической помадой
- сдайте с партнером/партнершей анализы на ВИЧ, герпес 1 и 2 типов, онкогенные штаммы папилломавируса человека и сифилис. В случае отсутствия инфекций достаточно гормональных контрацептивов.
- если у одного из партнеров генитальный герпес, то во время обострений и проявлений от секса надо воздержаться, даже защищенного. В остальное время нужно воспользоваться презервативами.
Как лечить герпесвирусную инфекцию
- Первичный курс терапии обычно длится 8-10 дней или до исчезновения проявлений. При этом прописывают препараты системного действия (таблетки на основе измененных нуклеотидов).
- При очень тяжелом течении инфекции возможно внутривенное введение лекарства. Медицинские протоколы не советуют пользоваться лекарствами с местным действием из-за их низкой эффективности.
- Герпес на лице часто начинается с продрома - периода, когда болезнь можно почувствовать как покалывание, зуд, боль, но еще нельзя увидеть. Если начать терапию в период продрома, это может остановить проявление.
- Постоянная супрессивная терапия на 70-80% снижает вероятность проявления генитального герпеса у людей, подверженных частым обострениям (6 или более лет). В настоящее время показана безопасность и эффективность приема ацикловира в течение 6 лет и валацикловира и фамцикловира в течение года. Такой подход (постоянная терапия) улучшает качество жизни пациентов значительно эффективнее эпизодической (раз в год).
- Но со временем частота проявлений инфекции уменьшается сама по себе, поэтому рано или поздно постоянную терапию можно заменить эпизодической.