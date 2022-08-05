UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Медики рассказали о герпесе и как защититься от вируса

Фото: в МОЗ Украины рассказали о герпесе (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Заражение герпесвирусом может вызвать не только "простуду" на губах, но и поразить другие части тела. Медики рассказали о причинах возникновения герпеса, а также профилактике и защите от него.

Об этом 5 августа говорится в сообщении Минздрава Украины на странице в Facebook.

Вообще известны в настоящее время более 100 герпесвирусов, и только 8 из них заразны для людей.

"Есть герпесвирус человека (ГВЧ) 1 и 2 типа, вирусы ветрянки, Эпштейна-Барр, цитомегаловирус и вирусы герпеса человека 6, 7 и 8", - пояснили в министерстве.

Какие типы вируса и чем они опасны

  • Вирус 1 типа поражает: слизистую полости рта, губы, другие части головы.
  • В то время как вирус 2 типа вызывает преимущественно генитально-анальные инфекции. Но, отмечают в Минздраве, на самом желе оба вируса могут поражать все части тела.
  • Герпесвирус 3-го типа является возбудителем ветрянки. После болезни он остается жить в организме и позже может вызвать опоясывающий лишай.
  • Вирусы ГВЧ-6 и ГВЧ-7 практически всегда инфицируют одновременно.

"В острой форме очень часто у детей поражают кожу и систему крови, в хронической воздействуют на печень, легкие, лимфатическую и нервную систему", - рассказали медики.

  • ГВЛ-8 может иметь бессимптомное течение, но может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Как передается герпесвирус

Герпесвирус 1 типа может передаваться через общую посуду, когда инфекция проявляется активно. Большинство людей заражаются этой "простудой" в возрасте до 5 лет от родителей или других детей.

Герпесвирус 2 типа передается во время незащищенного секса, а также во время влагалищных родов, если у матери в тот момент есть обострение герпеса.

Также есть риск во время бритья распространить собственный вирус с участка проявления по волосяным фолликулам кожи. Это приведет к так называемому "герпетическому сикозу".

Люди, занимающиеся контактными видами спорта могут благодаря ударам получать собственный вирус в новые участки тела, например, и челюсть или ухо.

"Даже у стоматологов, работающих без перчаток, может появиться инфекция ногтей и кутикулы после контакта с человеком, у которого гингивостоматит (одно из проявлений герпеса)", - рассказывают в Минздраве.

Как избежать герпеса:

  • не целуйтесь, если у партнера/партнерши губы или полость рта начали чесаться, покалывать или появились высыпания
  • не пейте вместе с одной чашкой или бутылки с человеком, у которого на губах герпес
  • не пользуйтесь общей гигиенической помадой
  • сдайте с партнером/партнершей анализы на ВИЧ, герпес 1 и 2 типов, онкогенные штаммы папилломавируса человека и сифилис. В случае отсутствия инфекций достаточно гормональных контрацептивов.
  • если у одного из партнеров генитальный герпес, то во время обострений и проявлений от секса надо воздержаться, даже защищенного. В остальное время нужно воспользоваться презервативами.

Как лечить герпесвирусную инфекцию

  • Первичный курс терапии обычно длится 8-10 дней или до исчезновения проявлений. При этом прописывают препараты системного действия (таблетки на основе измененных нуклеотидов).
  • При очень тяжелом течении инфекции возможно внутривенное введение лекарства. Медицинские протоколы не советуют пользоваться лекарствами с местным действием из-за их низкой эффективности.
  • Герпес на лице часто начинается с продрома - периода, когда болезнь можно почувствовать как покалывание, зуд, боль, но еще нельзя увидеть. Если начать терапию в период продрома, это может остановить проявление.
  • Постоянная супрессивная терапия на 70-80% снижает вероятность проявления генитального герпеса у людей, подверженных частым обострениям (6 или более лет). В настоящее время показана безопасность и эффективность приема ацикловира в течение 6 лет и валацикловира и фамцикловира в течение года. Такой подход (постоянная терапия) улучшает качество жизни пациентов значительно эффективнее эпизодической (раз в год).
  • Но со временем частота проявлений инфекции уменьшается сама по себе, поэтому рано или поздно постоянную терапию можно заменить эпизодической.

Напомним, ранее медики рассказывали, что "детская" ветрянка может вызвать опасный синдром.

А также перед этим мы писали, в каком случае надо бежать к врачу, если заметили налет на языке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВирус