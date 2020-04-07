Медики в особой зоне риска: появилось объяснение, почему врачи заражаются коронавирусом

Коронавирус в Украине был официально подтвержден уже у 1319 человек и среди инфицированных очень много медиков. В некоторых областях COVID-19 поразил не только медсестер и врачей, но и на больничные койки отправились целые бригады или работники целых отделений.

Как объяснила профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская, одна из причин, почему медики чаще других заражаются коронавирусом – это отсутствие надлежащих средств индивидуальной защиты. В интервью для издания OBOZREVATEL, Голубовская объяснила, что это проблема не только в Украине, но и во всем мире.

Как рассказала профессор, в конце марта Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпустило новые рекомендации по использованию респираторов. В частности, было разрешено использовать их повторно после дезинфекции, так как их нужно очень много, а в мире необходимого количества просто нет.

Второй проблемой Голубовская назвала то, что в госпиталях нет разделения на чистую и грязную зону. Их можно сделать только в инфекционных отделениях и в других организовать невозможно. Врачам приходится постоянно перемещаться по разным зонам больницы и для этого необходимо снимать защитные костюмы и снова надевать.

"Если взять, например, один этаж с 10 палатами, то вам нужно 20 раз сменить одежду. Поэтому это проблема во всем мире, а в Украине – особенно. Одно дело Киев и центральные больницы, которым все помогают, другое – все остальные", - объяснила врач.

Она добавила, что весь медперсонал сейчас работает в усиленном режиме и это противоречит всем нормам. Когда медики работают в аврале, они устают и чаще совершают ошибки.

Напомним, ранее Ольга Голубовская дала устрашающий прогноз о том, сколько людей в Украине переболеют коронавирусом.