Медики объяснили, как сбить температуру без лекарств

Медики рассказали о действиях, которые помогут сбить повышенную температуру, если под рукой нет жаропонижающих, а купить лекарства не представляется возможным.
Полезные советы описаны на странице министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Врачи обращают внимание, что в условиях полномасштабной войны из-за разрушений инфраструктуры и усложненного доступа к препаратам и лекарствам, прочих факторов - доступ к медицинской помощи может быть ограничен.
Поэтому нужно знать, что можно предпринимать в тех или иных случаях для улучшения самочувствия при проблемах со здоровьем.
Обратите внимание, есть ли следующие симптомы:
Если вы чувствуете сильную боль, слабость и понимаете, что можете потерять сознание - нужно вызывать "скорую".
Когда сбивать температуру:
Когда температура спала на 1-1,5 градуса - это отличный результат, но не ждите, что она упадет до 36,6. Как только у вас появится возможность, купите и примите ибупрофен или парацетамол.
Как сбивать температуру без медикаментов?
Не следует укутываться и одеваться потеплее. Напротив, лучше уменьшить количество одежды, сбросить одеяло. Это поможет выйти из тела излишнему теплу.
Проверьте, теплые ли у вас руки и ноги. Если нет, то сначала согрейте их (можно массировать, одеть носки, греть сухим теплом).
Следует создать соответствующие условия в комнате:
Пейте много воды, но не злоупотребляйте сладкими напитками, в частности разбавленным вареньем, так как они содержат много сахара.
Делайте обтирание и компресс:
Важно знать, что растирание уксусом, спиртом и любыми другими веществами - небезопасно!
Примите душ
"Если у вас есть возможность - примите душ комнатной температуры. Важно, не холодный, а именно комнатной температуры. Действует как компрессы и обтирание и может помочь эффективно снизить температуру", - говорится в публикации.
Напомним, перед этим медики рассказали, нужно ли сбивать ребенку температуру после прививки и давать лекарства от аллергии.
А также ранее мы писали, как заключить декларацию с семейным врачом во время войны.