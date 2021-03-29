Медики объяснили, чем опасен бушующий штамм COVID-19: достаточно трех зараженных

Этот мутировавший вариант коронавируса научился инфицировать человека в несколько раз эффективнее. Если раньше так называемая "вирусная нагрузка" была угрожающей для организма в тесной компании с 10-ти человек, то мутанту достаточно даже трех зараженных, которые дышат рядом: в уличной очереди, в скоплении людей на остановке, или даже при входе в магазин, когда маску все извлекают из карманов.

По словам британских ученых, сейчас изменилась только заразность инфекции и скорость клинических проявлений — а вот более тяжелого течения болезни или увеличения смертности новый штамм, к счастью, не вызывает.

Но есть и хорошие новости. Их сообщила Всемирная организация здравоохранения. Мутанты у COVID-19 появляются медленнее, чем, например, у гриппа, для которого иногда надо иметь две разные вакцины в год.

Новый штамм намного агрессивнее

Врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук уверена, что тяжелое течение инфекции сейчас тесно связана с новым штаммом.

"Но увеличение абсолютного числа заболевших приводит к тому, что, возможно, и процент тяжелых пациентов от общего числа не изменился, но если заболело больше людей, то больше будет и тяжелых. Мы видим абсолютный прирост среди тяжелых пациентов. Новый штамм действительно агрессивный, он быстрее проникает сквозь наши биологические барьеры ,и развивается значительно стремительнее. Агрессивность штамма будет определяться условно. Если для предварительного штамма нужно было сто вирусных частиц, чтобы попасть в организм и вызвать заболевания, то сейчас нужно 5 вирусных частиц", - рассказала Светлана Гук.