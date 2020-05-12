Медики объяснили большую уязвимость мужчин перед коронавирусом

Мужчины чаще болеют коронавирусом и умирают из-за более высокой, чем у женщин, концентрации ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2) в крови. Именно за счет взаимодействия коронавируса с этим ферментом инфекция просачивается в организм. Об этом факте сообщили людям ученые з Европейского общества кардиологов в Нидерландах.

По словам профессора кардиологии в Университетском медицинском центре Гронингена доктора Адриана Воорс, специалисты выяснили, что именно фермент 2 (АПФ2) играет "решающую роль в прогрессировании заболеваний легких, связанных с COVID-19".

Высокое содержание этого фермента у мужского пола определили по результатам исследования крови у пациентов с сердечной недостаточностью, проведенного еще до пандемии коронавируса. Всего исследовали 3,5 тысяч человек.

"Когда мы обнаружили, что один из самых ярких биоиндикаторов, АПФ2, был намного выше у мужчин, чем у женщин, я понял, что это может объяснять, почему среди мужчин вероятность смерти от COVID-19 выше, чем среди женщин", — рассказал один из авторов научного исследования.

Ранее ученые со всего мира объясняли уязвимость мужчин перед инфекцией тем, что сильный пол чаще ведет нездоровый образ жизни. Мужчины много курят, злоупотребляют алкоголем и прочее.

Как мы ранее писали, коронавирус COVID-19 может вызвать опасные осложнения у молодых женщин.