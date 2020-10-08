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Медики обескуражили заявлением о COVID-19: опасны не все

Автор: Людмила Жукова

Врачи рассказали, что не все больные COVID-19 заразны

Здоровые люди могут подцепить коронавирус только от 10-20% больных. Об этом во время трансляции Всемирной организации здравоохранения сообщила эксперт Мария ван Керкхове, передает УНН.

По ее словам, не все больные передают инфекцию кому-то еще. По статистике ВОЗ, от 10% до 20% случаев ответственны за 80% заражений.

"Это означает, что распространение коронавируса осуществляется “очагами”, рассказала эксперт ВОЗ.

Специалист по здоровью, что очень опасно нахождение человека именно в этих очагах, то есть большом скоплении людей в одном помещении. Она отметила, что такими очагами являются ночные клубы, тюрьмы, дома престарелых, больницы.

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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что коронавирус никуда не исчез и по-прежнему остается агрессивен, поскольку точно не установлено, как долго будут защищены иммунитетом те, кто уже перенес заражение.

Отметим, что в украинском правительстве исключают введение нового локдауна из-за коронавируса. Местные выборы тоже переносить не будут.

Тем временем за прошедшие сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваний коронавирусом. Инфицированы за прошлый день 5397 человек.

Как мы писали ранее, киевский врач рассказала, сколько больных COVID-19 будет в конце октября.

Читайте также, как семейный врач из Киева сообщила о проблемах с COVID-19 в столице.

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