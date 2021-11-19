Медики назвали самое полезное растительное масло: натуральный антибиотик

По словам врачей, самым полезным растительным маслом является масло черного тмина. Она благотворно влияет на весь организм человека:

Способствует снижению веса

Помогает бороться с простудными заболеваниями

Нормализует работу кишечника

Укрепляет иммунитет

Снижает уровень глюкозы в крови

Улучшает внешний вид лица и кожи

Имеет желчегонный эффект

Помогает регуляции гормонов

Восстанавливает здоровье

Нормализует давление

Помогает при вздутиях живота, проблемах с печенью, подагре

Эффективно при мигренях и головных болях

Уменьшает кровоточивость десен

Помогает повысить лактацию

Эффективно при лечении бесплодия

Это масло особенно популярно у поклонников здорового образа жизни. Его применяют в лечебных и косметических целях. Им можно заменить часть домашней аптечки.

В составе этого масла много фитохимических соединений, которые помогают оздоровить, восстановить и укрепить организм и кожу. Также в этом масле есть витамины А, В, С, Е, фосфор, кальций, железо, цинк и аминокислоты.

Кому нельзя применять масло черного тмина

Масло тмина нужно применять в небольших дозах, так как в больших количествах оно может быть опасным.

Не стоит его употреблять и применять людям с нарушением свертываемости крови или при приеме специфических препаратов.

От применения масла черного тмина стоит отказаться за две недели, если вам предстоит операция.

Как принимать масло черного тмина

Рекомендованная доза для взрослого человека – ½ и 1 чайная ложка дважды в день. Для снижения температуры, можно добавить в чай несколько капель этого масла. А при головной боли – нанести вокруг носа и глаз.

Внимательно нужно следить за состоянием здоровья, чтобы не попустить побочные эффекты: расстройство желудка, запор, рвоту или аллергию.