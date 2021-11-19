Медики назвали самое полезное растительное масло: натуральный антибиотик

Медики назвали самое полезное растительное масло, которое помогает бороться с простудами и помогает снизить уровень глюкозы в крови. Это масло считается натуральным антибиотиком.
Какое растительное масло самое полезное и почему его нужно употреблять, рассказали в материале L'Officiel.
По словам врачей, самым полезным растительным маслом является масло черного тмина. Она благотворно влияет на весь организм человека:
Это масло особенно популярно у поклонников здорового образа жизни. Его применяют в лечебных и косметических целях. Им можно заменить часть домашней аптечки.
В составе этого масла много фитохимических соединений, которые помогают оздоровить, восстановить и укрепить организм и кожу. Также в этом масле есть витамины А, В, С, Е, фосфор, кальций, железо, цинк и аминокислоты.
Масло тмина нужно применять в небольших дозах, так как в больших количествах оно может быть опасным.
Не стоит его употреблять и применять людям с нарушением свертываемости крови или при приеме специфических препаратов.
От применения масла черного тмина стоит отказаться за две недели, если вам предстоит операция.
Рекомендованная доза для взрослого человека – ½ и 1 чайная ложка дважды в день. Для снижения температуры, можно добавить в чай несколько капель этого масла. А при головной боли – нанести вокруг носа и глаз.
Внимательно нужно следить за состоянием здоровья, чтобы не попустить побочные эффекты: расстройство желудка, запор, рвоту или аллергию.
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