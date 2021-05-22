Медики назвали привычки, которые уродуют лицо: не помогут даже дорогие кремы

Вы часто хмурите брови

Это одна из самых стандартных причин, которая провоцирует появление морщин. В молодом возрасте это почти незаметно, но с годами кожа лица становится более сухой и менее эластичной. Поэтому морщины становятся более заметными, а ваше выражение лица в такие минуты – более суровым. Постарайтесь расслаблять мышцы лица – упражнения несколько раз в день и обязательно перед сном.

Вы не носите солнцезащитные очки

Яркий солнечный свет заставляет мышцы лица сокращаться, а вы начинаете хмуриться и прищуривать взгляд. С такой привычкой к 30 годам морщины и гусиные лапки станут заметными.

Вы спите на боку или животе

Казалось бы, что тут общего с кожей на лице? Однако от вашей позы во время сна многое зависит. Та сторона лица, которая касается подушки во время сна, получает перегрузку. И если вы во сне нечасто меняете позу, то появление морщин на лице из-за давления вам обеспечено. Мало того – лицо может стать ассиметричным. Самая лучшая поза для сна – на спине. Если не получается – стоит задуматься о замене подушки.

Вы подпираете лицо рукой

Еще одна вредная привычка – вы опираетесь лицом на руку, локоть упирается в стол. Знакомая поза? Именно в ней лицо подвергается ненужному давлению, которую ведет к нарушению симметрии. Избегайте этого положения, если хотите выглядеть красиво и как можно дольше обойтись без морщин.

Вы зажимаете телефон между лицом и плечом

Женщины пытаются делать все дела быстро и умудряются говорить по телефону, носить ребенка и мыть посуду одновременно. Если у вас есть привычка заниматься делами и при этом зажимать телефон ухом или плечом – это плохая привычка. Особенно, если вы используете для этого всегда одну сторону. Со временем ваши щеки станут разными. Постарайтесь разговоры по телефону не совмещать с остальными делами.