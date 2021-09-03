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Медики назвали первые симптомы Альцгеймера: на что нужно обратить внимание

Автор: Анна Шиканова

Болезнь Альцгеймера – это заболевание, при котором начинает постепенное ухудшение памяти и умственных способностей. В процессе прогрессирования нарушается работа структуры головного мозга, функций психики – памяти, мышления и речи. Сейчас в мире этим заболеванием страдает более 50 миллионов людей и по прогнозам ВОЗ, через 10 лет это число может увеличиться до 82 миллионов.

Как вовремя распознать болезнь Альцгеймера и какими симптомами она проявляется на ранних стадиях, рассказали в Минздраве Украины.

Ученые отмечают, что механизм возникновения болезни Альцгеймера до конца не ясен. Есть факторы, которые повышают риск возникновения этого заболевания, в первую очередь – наследственность. Единственным способом профилактики врачи называют здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек.

Изменения в состоянии начинаются задолго до появления первых симптомов. На какие признаки нужно обратить внимание и когда стоит обратиться к врачу:

  • Дезориентация во времени и пространстве
  • Появление трудности в выполнение повседневной работы
  • Повторение однотипных вопросов и постоянное уточнение уже известной информации
  • Сложности в ведении диалога, нарушение речи, логичности и последовательности
  • Сложности в запоминании расположения вещей
  • Проблемы с подсчетом
  • Резкие перепады в настроении и поведении
  • Потеря способности рационально мыслить и принимать решения
  • Сложности с ориентацией в пространстве
  • Невозможность различать цвета и контрастность
  • Проблемы с чтением или управлением автомобиля
  • Прекращение трудовой и социальной активности

Лечение болезни Альцгеймера

К сожалению, терапии для лечения деменции и болезни Альцгеймера не существует. Сейчас проводятся клинические испытания для лекарственных средств.

Единственное, что могут предложить медики – это своевременная диагностика. При постановке диагноза можно сменить распорядок дня, окружить близкого человека заботой и вниманием. Если есть подозрение, что у близкого человека появились первые признаки заболевания – нужно обратиться за медицинской помощью. Большинство пациентов с болезнью Альцгеймера – люди старше 65 лет.

Какие есть виды профилактики болезни Альцгеймера

  • Здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек
  • Своевременное лечение зубов и десен. Некоторые исследования показывают, что бактерии Porphyromonas gingivalis могут быть причиной болезни Альцгеймера.
  • Держать под контролем давление и здоровый вес, сократить употребление сахара и соли.
  • Тренировать мозг и развивать память – читать, заучивать наизусть, разгадывать кроссворды.
  • Активное социальное общение. Это активная умственная деятельность, концентрация внимания и стимуляция памяти.

Напомним, ранее мы писали о том, что у коронавируса Дельта нашли новые симптомы.

А также рассказывали о том, что врачи назвали первые признаки проявления рака кожи.

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Министерство здравоохранения Украины