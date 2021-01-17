Медики назвали опасные для здоровья утренние привычки: откажитесь от них

Некоторые привычки людей по утрам сразу после пробуждения могут нанести существенный вред организму и быть опасными для здоровья. К такому выводу пришли британские медики из Университета Бата после проведения исследований.

По словам доктора Мириам Стоппард, телу требуется определенное время, чтобы упорядочить метаболизм и запустить все процессы в обычном режиме, передает Mirror.

Как выяснилось, употребление кофе или апельсинового сока на пустой желудок сразу после того, как человек проснулся, мешает направить метаболизм на переработку сахара.

"Стакан апельсинового сока, который вы глотаете с сонными глазами, перегружает ваш метаболизм и уровень сахара в крови взлетает до небес. Это потому, что ваш метаболизм, корректирующий инсулин, еще не полностью функционирует", - рассказала Стоппард.

Также выяснилось, что чашка кофе натощак может лишь наполовину снизить уровень сахара в крови.

Медик рекомендует отказаться от таких традиционных для многих напитков, как только вы протерли глаза после сна.

"Это важно, если мы хотим поддерживать уровень сахара в крови в безопасном диапазоне, чтобы снизить риск таких заболеваний, как диабет и сердечные заболевания", - отметила специалист.

Также доктор призвала не предпринимать энергичные упражнения, такие как интенсивная и активная зарядка, вскоре после пробуждения, потому что тело человека обезвожено, а ткани не растягиваются.

"Ваши мышцы жесткие, а межпозвоночные диски недостаточно эластичные", - объяснила она.

Доктор добавила, что резкие движения могут даже травмировать межпозвоночные диски.

"Мы знаем, что почти половина из нас просыпается утром и, прежде чем что-то делать, пьет кофе - интуитивно, чем сильнее мы чувствуем усталость, тем крепче кофе. Это исследование важно и имеет далеко идущие последствия для здоровья, поскольку до сих пор у нас были ограниченные знания о том, что это делает с нашим телом, в частности, для нашего контроля метаболизма и сахара в крови", - отметил профессор Джеймс Беттс из Университета Бата.

Ранее сообщалось, что врачи назвали самую вредную утреннюю привычку и призвали никогда так не делать.

Напомним также, что недавно ученые рассказали, какая плохая привычка провоцирует болезни.