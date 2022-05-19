Медики назвали болезни, которые можно определить по запаху тела

Тонзиллит

Медики говорят, если изо рта пахнет сладко, это может быть признаком болезни. Ответственными за такой запах иногда являются бактерии. Другими признаками тонзиллита, помимо запаха изо рта, являются затрудненное глотание, усталость, боль головы.

Проблемы с печенью

Если печень больна, она перестает преодолевать превращение аммиака, и он попадает в кровь. Организм, пытаясь его выдохнуть, придает дыханию запах аммиака. Среди других признаков - усталость, потеря аппетита, снижение работоспособности, непривычное чувство сытости.

Цистит

Врачи отмечают, если во время мочеиспускания человек чувствуете, что моча пахнет сильнее, чем обычно, то, вероятно, надвигается инфекция мочевого пузыря. Сообщается, что усиление запаха вызывается бактериями, которые вызывают жжение и болезненное мочеиспускание, резкие и частые позывы к мочеиспусканию.

Сахарный диабет

Если во рту начинает резко пахнуть жидкостью для снятия лака, ацетоном, это может быть признаком сахарного диабета I типа. Специалисты сообщают, что запах возникает, когда организму приходится вырабатывать энергию из жира из-за недостатка инсулина.

Ацетон производится как побочный препарат. Появление запаха может означать высокий риск диабетической комы. Другие предупреждающие признаки диабета - усиление позывов к мочеиспусканию и одновременно сильная жажда, усталость, головокружение.

Воспаление желудка

Медики рассказывают, что если при отрыжке пахнет перебродившими фруктами. Основной причиной является воспаление, которое вызвало очень много желудочной кислоты. Другие симптомы - ощущение давления и распирания в верхней части живота, тошнота.

Проблемы с почками

Если кожа немного пахнет мочой, тогда обязательно нужно проверить почки. Если они повреждены, мочевина и креатинин больше не могут выводиться с мочой в достаточном количестве, и высвобождаются вместе с влагой и потом, телом.