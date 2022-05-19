Медики назвали 5 "тихих" симптомов рака яичников, которые легко не заметить

Что известно о болезни

Рак яичников - серьезное заболевание, поражающее яичники у женщин. Яичники являются парой небольших органов, у которых сохраняется запас яйцеклеток женщины.

Эксперты говорят, что симптомы рака яичников часто похожи на менее серьезные состояния.

На ранних стадиях рак яичников может не проявлять никаких заметных признаков. Когда симптомы действительно появляются, они часто являются симптомами, которые вы обычно связываете с более распространенными состояниями, такими как синдром раздраженного кишечника и инфекции мочевых путей.

Однако, ждать, игнорировать симптомы или надеяться, что они исчезнут не самый безопасный вариант.

Какие симптомы

Одним из наиболее распространенных скрытых признаков рака яичников является вздутие живота.

Более 70 процентов пациентов сообщают о необычном вздутии живота. Они часто описывают это чувство, как будто они беременны.

Так же некоторые больные раком яичников описывают сильное давление в животе или тазу.

Боль в спине также может быть вызван болезнью, и это легко не заметить.

Кроме того, риск заболеть раком яичников увеличивается на 10%, если кто-то из кровных родственников болел раком. На развитие рака может повлиять неправильное питание, а точнее большое количество потребления жиров.

Рак яичников развивается в четыре стадии. Начальные стадии развития рака яичников протекают бессимптомно. Это не дает возможности определить заболевание на ранней стадии.