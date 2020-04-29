Медики нашли новый препарат для лечения коронавируса: будете удивлены

Коронавирус в мире инфицировал более 3 миллионов людей. Медики со всей планеты пытаются найти вакцину от COVID-19, но пока на ее разработку необходимо время. Врачи пытаются бороться с инфекцией разными препаратами. Например, в США для "убийства" коронавируса начали применять препарат от изжоги с действующим веществом под названием фамотидин.

Его уже начали давать некоторым больным в больницах Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее ученые из Китая неоднократно сообщали об эффективности данного вещества при борьбе с коронавирусом. Пока в экспериментальном лечении принимают участие 187 пациентов с COVID-19, врачи рассчитывают испробовать лекарства от изжоги на 1,2 тыс. зараженных.

Если все-таки эффективность фамотидина в лечении коронавируса подтвердится, его широкое применение будет легко организовать в короткие сроки.

Напомним, что сейчас медики во всем мире применяют в борьбе с коронавирусом противомалярийные препараты и лекарства от ВИЧ, которые являются противовирусными препаратами.

Отметим, что в США уже более 950 тысяч подтвержденных случаев вируса, более 54 тысяч человек умерли. Эта страна является рекордсменом по летальным случаям от COVID-19.

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