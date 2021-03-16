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Медик спрогнозировал конец пандемии коронавируса в Украине: уже будет коллективный иммунитет

Автор: Людмила Жукова

Пандемия коронавируса в Украине закончится летом 2021 года. К тому времени завершится процесс приобретения людьми коллективного иммунитета.

Такую точку зрения на своей странице в Facebook озвучил медик Андрей Волянский.

Врач утверждает, что на фоне иммунизации населения в мире идет заметное уменьшение количество летальных исходов от коронавируса.

"В информационном поле всячески разгоняется тема новых штаммов, новых волн, непредсказуемости иммунного ответа, многолетней пандемии и т.п. Но цифры говорят о другом. На фоне массовой вакцинации досрочно (до окончания холодного сезона в Северном полушарии) идет заметное снижение количества летальных исходов в мире (я не говорю о количестве новых инфицированных по понятной причине", - написал Волянский.

(Скриншот)

Медик отмечает, что в Украине еще отмечается всплеск летальных исходов из-за небольшого процента вакцинированных.

"Эпидемический процесс идет на спад в США, Великобритании, Мексике. В Израиле пандемия завершается на 6000 летальных исходов. Украина переживает подъем в связи с тем, что еще мало привито (0,15% одной дозой) и еще мало умерло (700 смертей/миллион). В отсутствие адресной защиты уязвимых, эпидемиологического расследования, полноценной вакцинации в Украине эпидемический процесс завершится приобретением естественного коллективного иммунитета к лету 2021 года", - резюмировал врач.

Как мы писали ранее, Комаровский рассказал, когда прививаться от COVID-19 переболевшим и еще не болевшим.

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