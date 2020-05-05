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Медик рассказал о заболевших коронавирусом: иммунитет на несколько лет

STYLERКоронавирус    05.05.2020 - 09:54
Медик рассказал о заболевших коронавирусом: иммунитет на несколько лет
Коронавирус не заражает человека снова (коллаж РБК-Украина)

Люди, инфицированные коронавирусом, не будут им болеть несколько лет

Коронавирус не может быть выявлен повторно, так как организм вырабатывает иммунитет против болезни. Многие люди задаются вопросом, можно ли заразиться повторно COVID-19, однажды им переболев.

Врач иммунолог Алла Волоха уверена, что если человек заболел коронавирусом, то потом на несколько лет он может забыть об инфекции, у него вырабатывается естественный иммунитет от болезни. В большинстве случаев в организме вырабатываются антитела к вирусу.

"Есть гипотеза о риске заболеть повторно, но этого еще никто не доказал. Часть людей, которые переболели, могут иметь низкий уровень антител к вирусу. Но кроме них есть клетки иммунной системы, которые формирует иммунная память, и они также могут защищать", – рассказала медик в комментарии OBOZREVATEL.

Напомним, по информации Минздрава, инфицированы коронавирусом в Украине 12331 человек, умерли от осложнений болезни 303, выздоровели 1619. За сутки подтверждены 418 новых случаев заражения почти во всех регионах страны.

Среди больных значительная доля медиков и детей. По последним данным болеют COVID-19 в стране 2387 сотрудников системы здравоохранения и 855 детей, из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 14 медработников и 1 девочка в Черновицкой области.

Как мы ранее писали, названа самая надежная профилактика от коронавируса.

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