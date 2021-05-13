Медик рассказал, как следует питаться больным с COVID-19

Питаться во время болезни коронавирусом нужно сбалансированно, чтобы организм мог справиться с инфекцией и побороть ее.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Украины кандидат медицинских наук Олег Швец.

"Главное — полноценное здоровое питание три раза в день. Если голодать во время болезни и после нее, то иммунной системе, как и всему организму, не хватит ресурсов для восстановления. Но специального питания тем, кого настигла вирусная инфекция и кто восстанавливается после нее, не существует. Ориентир на здоровую тарелку: 75 процентов рациона составляет растительная пища, остальная — животного происхождения", - рассказал Швец.

Также эксперт рекомендует не забывать о молочной продукции во время болезни.

"Если вес в норме, нужно съедать одно-два яйца в день, 400—500 граммов молочной продукции: молоко и кефир жирностью около 2,5 процента, творог пяти или девяти процентов жирности", - отметил он.

Не забывайте пить много воды, также подойдут компоты и отвар шиповника без сахара.

"Во время любой вирусной инфекции нужно больше пить простой воды, а вот чая и кофе — умеренно, они обладают мочегонным эффектом. Полезны компот, узвар, отвар шиповника без сахара. Также стакан (но не больше) сока в день, ведь в нем содержится дневная норма сахара — 25 граммов", - сообщил диетолог.

Также старайтесь исключить из рациона сахара,заменив его, например, сухофруктами.