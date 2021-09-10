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Медик рассказал, почему волну коронавируса в Украине уже не остановить

Автор: Людмила Жукова

Украину ожидает новая волна коронавируса и она будет тяжелой. Все из-за того, что второе лето подряд упущена возможность подготовки детсадов и школ к эпидемии.

Об этом в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24" заявил руководитель национальной экспертной группы по информационному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

Медик считает, что второе лето подряд правительство не смогло подготовить детсады и школы к грядущей эпидемии.

"Это ожидаемая ситуация. Быстро подготовиться к новой вспышке и большому количеству заболеваний и госпитализации нам уже не удастся, потому что все надо делать вовремя. Я был удивлен, что Украина неэффективно использовала время второго лета, когда можно было подготовить детсады, школы, чтобы хотя бы для детского населения обеспечить безопасные условия", - сказал врач.

Эпидемиолог считает, что именно дети являются основными распространителями вируса. Именно поэтому количество новых случаев с каждым днем будет расти.

"А так как мы знаем, что дети являются движущей силой распространения острых респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19, то как раз через детское население дальше мы будем наблюдать увеличение, возрастающую динамику по COVID-19. Мы ждем резкий подъем заболеваемости, его уже не остановить", - сказал Александрин.

Отметим, что школы перешли на дистанционное обучение только в Ивано-Франковской области. В остальных регионах учреждения работают в стандартном режиме.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине +3 615 зараженных COVID-19.

Как мы ранее писали, в украинских школах будут проверять справки учителей о вакцинации на достоверность.

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