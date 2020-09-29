Медик рассказал, почему в Украине не хватает коек для больных COVID-19: так неправильно

В Украине заболеваемость коронавирусом не прекращается. Медики жалуются, что на всех пациентов не хватает коек в больницах. Киевский инфекционист Евгений Дубровский объяснил, почему так складывается. По его мнению, больных COVID-19 много, но не все они нуждаются в госпитализации. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Медик отметил, что он уважает своих коллег - семейных врачей. Но некоторые из них направляют пациента с коронавирусом в стационар без показаний для этого.

"Стационар - не поликлиника. Так неправильно. Легкие пациенты лечатся амбулаторно, тяжелые - в стационаре. Госпитализация должна быть обоснованной и целесообразной. Если на это не обращать внимание - не хватит никаких коек", - считает Дубровский.

По словам доктора, больные делятся на три категории: те, кому достаточно дать рекомендации и все толково объяснить; те, кому нужно сделать рентген легких и решить, нужна ли госпитализация. И третья категория - это тяжелые больные, нуждающиеся в срочной госпитализации.

Также Дубровский отметил, что врачи не должны прописывать пациентам на начальном этапе антибиотики для профилактики.

"Кто дал право использовать на догоспитальном этапе "для профилактики" или лечения простых форм мощных антибиотиков, которые используются в стационаре для тяжелых больных с осложнениями? Когда это четко запрещается приказом Минздрава! Антибиотики вообще не действуют на COVID-19", - сообщил доктор.

Как мы ранее писали, киевский инфекционист Евгений Дубровский раскритиковал масочный режим в Украине и объяснил, почему он так считает.