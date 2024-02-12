Медик назвав препарат, яким тисячі українців себе труять: "Викиньте в сміття ці "ліки"

Що лікар розказав про Корвалол

Дійсно може бути інфаркт, стенокардія, тиск і бабуся чи дідусь будуть подавати на ці псевдоліки надію і втрачають час і життя. Тобто, коли дійсно потрібна допомога, цей препарат просто маскує хворобу, вважає лікар.

"Жодні світові протоколи по лікуванню захворювань серця не містять корвалол", - повідомив Скрипник.

Корвалол містить фенобарбітал та олію м‘яти. Цей препарат заборонений в багатьох країнах світу.

Лікар зазначив, що фенобарбітал - це протиепілептичний препарат. Він використовується в деяких випадках при Епілепсії і тільки за призначенням лікаря

Препарат токсично впливає на серце, може викликати залежність і знижує пам’ять, може провокувати депресію

"Корвалол продається тонами і на мільярди гривень. Люди не розуміють що себе труять! І скільки б лікарі не говорили, що корвалол це шкідливо і до серця немає відношення, але все рівно продажі на високих цифрах. Мало того, ще з додаються різні модифікації в таблетках - корвалтаб. Тому, моі любі, викиньте в сміття ці "ліки".

За словами Скрипника, такий препарат досі продається, тому що коштує дешево і це дуже вигідно виробнику.

Невролог заявив про недоцільність Корвалолу (фото: Facebook/Скрипник)