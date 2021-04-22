Медик назвала новые симптомы COVID-19 у детей: "британский" штамм изменил картину

Коронавирусом дети обычно болеют в легкой или бессимптомной форме. Но в последнее время "британский" штамм внес свои коррективы и несовершеннолетние все чаще болеют в тяжелой форме с новыми симптомами.

Медик сообщила, что в некоторых случаях симптомы коронавируса у детей схожи с вирусом Кавасаки. Эти признаки заболевания должны настрожить родителей. Также следует обратить внимание на расстройства желудочно-кишечного тракта. У детей такой симптом встречается чаще, чем у взрослых.

"У детей гораздо чаще, чем у взрослых фиксируется поражения желудочно-кишечного тракта. Основные проявления считаются респираторные, по типу респираторной инфекции с осложнением по типу пневмонии. Но и желудочно-кишечный синдром тоже считается характерным. Иногда даже фиксируются формы, когда респираторный синдром вообще отсутствует, а COVID-19 проявляется только пищеварительными расстройствами", - рассказала врач.

У детей могут быть и другие симптомы, например, кожно-слизистые изменения: красные щеки, выраженный конъюнктивит, покраснение глаз и отек век, кожная сыпь, "клубничный язык".

"Я бы как врач сказала, что эти проявления схожи в определенной степени с синдромом Кавасаки. Еще у детей фиксируют довольно тяжелую форму коронавирусной болезни — мультисистемный воспалительный синдром, когда поражаются многие органы и системы в организме. Это и сердце, почки и легкие, и головной мозг, центральная нервная система и очень выраженный симптом поражения сосудов", - резюмировала инфекционист.