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Медик назвал единственный транспорт, где подцепить COVID-19 маловероятно

Автор: Людмила Жукова

Полет на самолете гарантирует вам самый низкий риск заражения коронавирусом.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал украинцам руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

"Есть такое понятие, как "кратность воздухообмена", это время, за которое в течение часа воздух полностью меняется. Для лечебных учреждений кратность воздухообмена должна быть равна от 6 до 12, в самолетах - 60", - сказал он.

Медик напомнил, что все же есть ряд правил, о которых не нужно забывать в самолете. Первым делом вы неи должны забывать о маске, а также о соблюдении социальной дистанции.

"Мы должны понимать, что с точки зрения инфекционной безопасности в самолетах правильная вентиляция, она идет сверху вниз, практически нет никаких рисков. Но это при том, что люди будут сидеть, не разговаривать, не кричать, и в масках. Действительно риск инфицирования в самолетах минимальный", — сказал он.

Как мы ранее сообщали, в Киеве показали, как в ближайшее время будут выглядеть "идеальные" маршрутки. Среди главных изменений - кондиционер и система обогрева.

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