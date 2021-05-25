Медик назвал единственный транспорт, где подцепить COVID-19 маловероятно

"Есть такое понятие, как "кратность воздухообмена", это время, за которое в течение часа воздух полностью меняется. Для лечебных учреждений кратность воздухообмена должна быть равна от 6 до 12, в самолетах - 60", - сказал он.

Медик напомнил, что все же есть ряд правил, о которых не нужно забывать в самолете. Первым делом вы неи должны забывать о маске, а также о соблюдении социальной дистанции.

"Мы должны понимать, что с точки зрения инфекционной безопасности в самолетах правильная вентиляция, она идет сверху вниз, практически нет никаких рисков. Но это при том, что люди будут сидеть, не разговаривать, не кричать, и в масках. Действительно риск инфицирования в самолетах минимальный", — сказал он.