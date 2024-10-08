Мед для вух: 8 найрозпусніших пісень гурту LATEXFAUNA

LATEXFAUNA постійно вражає як нових слухачів, так і шанувальників зі стажем неординарним звучанням та провокативними текстами. І не дивно, що колектив на чолі з фронтменом Дімою Зезюліним здобув славу “найрозпуснішого" гурту України.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам насолодитися топ-8 треками, які стали справжніми хітами та визначили звучання гурту.

"LUCERNA"

"SURFER"

"DOSLIDNYTSYA"

"Ajahuaska"

"EVPATORIA"

"BOUNTY"

"CHERKASCHYNA"

"MASANDRA"

Зазначимо, що всі ці пісні можна буде почути наживо 19 жовтня на великому сольному концерті LATEXFAUNA у київському клубі Stereo Plaza. Купити квитки можна на сайті квиткового оператора Concert.ua за посиланням. Їхня вартість стартує від 699 грн.

На концерті музиканти збиратимуть донати “на вогневі засоби, що спопелятимуть ворога”. А якщо конкретніше - на надводні дрони MAGURA V5 для ГУР МО України.

Після київського концерту "розпусники" відправляться у осінній тур: