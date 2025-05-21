Майже 600 чоловіків: зірка OnlyFans побила рекорд і потрапила до лікарні (відео)

Австралійська зірка OnlyFans Енні Найт влаштувала собі сексуальний челендж, після якого опинилися у лікарні з кровотечею.

Вона переспала з 583-ма чоловіками за 6 годин. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посилання на інтерв'ю моделі Us Weekly .

"Мені зараз не дуже добре, після челенджу я сильно кровоточила", - зізналася вона.

Найт розмістила в Instagram відео, у якому розповіла, що опиналася у лікарні після свого челенджа. В неї виникла кровотеча, через що довелося пройти медичне обстеження.

Енні Найт опинилася у лікарні (колаж: РБК-Україна)

Дівчина точно не впевнена, чи то надмірна сексуальна активність призвела до пошкоджень, чи це пов'язано з її фізіологічною особливістю. Вона зазначила, що має ендометріоз.

"Там було справді трохи пошкоджено, і я отримала невеликий поріз", - поділилася вона.

Енні Найт (фото: instagram.com/anniekknight)

Енні не приховує: почувається після випробування не дуже, але налаштована швидко повернутися у форму.

"Я точно виживу, але зараз це досить боляче і неприємно", - розповіла вона.

Водночас дівчина була шокована, як швидко їй нібито вдалося виконати виклик і переспати з такою кількістю чоловіків.

Погане самопочуття також не завадило їй привертати увагу до своєї персони. Вона одразу повідомила фанів про свій стан, показавшись в лікарняній палаті.

"Гадаю, 583 хлопці за день - це не дуже добре для твого тіла", - лаконічно написала вона в Stories та Reels.

Як відреагували в мережі

Користувачі розділилися в думках: одні висловили підтримку, а інші - засудили та розкритикували дівчину.

"Грай у дурні ігри, вигравай дурні призи"

"Відпочинь, Енні, ти заслужила на відпочинок".

"Привертай до себе увагу в найкращому вигляді".

"Кожен вибір, який ти робиш, має наслідки. Чесність - це не твоя риса. Дуже, дуже сумно".

"Той факт, що вона, здається, пишається тим, що оприлюднила інформацію про те, що опинилася в лікарні через таку дурну витівку, багато говорить про стан її здоров'я. Насправді дуже сумно".

"І все заради чого? Заради популярності в ЗМІ. Така дурнувата".

Хто така Енні Найт

Дівчина родом з австралійського міста Голд-Кост. Вона стрімко прославилася минулого року, коли розкрила світові свою любов до створення еротичного. Тоді ж стало відомо, що її звільнили через ведення сторінки на OnlyFans.

Відтоді Енні стала активно вести соцмережі, де розповідає, як досліджує через челенджі своє сексуальне життя.

Для "побачень" з чоловіками вона використовує систему спеціальних заявок, де зокрема потенційні партнери вказують про свою готовність пройти тест на ІПСШ.

Що відомо про Енні Найт (фото: instagram.com/anniekknight)