Мають служити, а не співати під час війни: Фаріон жорстко "наїхала" на Вакарчука та Козловського

Що сказала Фаріон про артистів

Так, мовознавиця вважає, що Святослав і Віталій займаються в армії зовсім не тим, що потрібно робити військовослужбовцям.

"Їхній конституційний обов'язок, як у всіх: служити, а не співати під час війни", - поділилася думкою Фаріон.

Ірина Фаріон (фото: Getty Images)

Де зараз служать Козловський і Вакарчук

Виконавець вступив до Збройних сил України у 2023 році. Спочатку він служив у піхоті, потім пройшов навчання і став артилеристом.

Кілька місяців артист перебував на передовій на Донеччині, після чого несподівано був переведений в одну з військових частин Києва на посаду водія.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Що стосується служби Вакарчука, він був мобілізований ще у березні 2022 року.

Лідер гурту "Океан Ельзи" займається морально-психологічною роботою в армії, оскільки свого часу закінчив відповідний факультет у виші.

Інформація, що з'явилася в ЗМІ, про його демобілізацію, не відповідає дійсності.

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)