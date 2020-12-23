Майкл Щур устроил скандал из-за ФИО на русском языке на сайте МВД: да вы ох**ли

Майкл Щур (фото: facebook.com/michael.shchur.3)

Украинский журналист Майкл Щур (Роман Винтонив) возмутился требованием на сайте Главного сервисного центра МВД Украины для получения справки продублировать имя, фамилия и отчество на русском языке.

Ведущий из "Телебачення Торонто" опубликовал гневный пост на своей странице в Facebook.

Щур отметил, что претензии адресованы на ГСЦ МВД, не министерству и не его главе.

"Я уверен, что такое дублирование прописано в каком законе или приказе, или постановлении. И никто не делал это добровольно. У всех есть железная отмазка. Мой вопрос: почему до сих пор это не отменили?" - пишет журналист.

Также он напомнил, что агрессия РФ против Украины длится уже многие годы, и сейчас "весь мир пытается отгородиться от России чем только можно, а в Украине уже перестают выдавать паспорта с дублированием на русском языке".

Щур объяснил, что собирался получить справку о несудимости через интернет, когда делал новый сюжет для передачи. Когда же от него на сайте https://dpvs.hsc.gov.ua/ потребовали продублировать ФИО на русском языке, журналист написал в графе нецензурный текст. Соответствующий скрин журналист опубликовал в сети.

Фото: скрин поста facebook.com/michael.shchur.3

Пользователи сети также разделяют возмущение Щура, при этом некоторые объясняют, что "ноги растут" еще со времен УССР, а для переформатирования базы требуются значительные ресурсы.

База МВД имеет подражание еще с СССР и дублируется на русском, это как уникальные ключи в базах данных, да, это трэш, но чтобы это изменить надо переделать всю базу МВД, а это тотальные капитальные вложения.

Для женщин нужно указать девичью фамилию, а также продублировать ее на русском...

Просто так проще данные в ФСБ переливать

Роман, у нас кодекс до сих пор УССР, а ты спрашиваешь о дублировании.

Вообще-то база тянется с советских времен. Чтобы перевести на украинский необходим огромный ресурс.

Можно предположить что это для того, что бы "в старых" документах можно было найти. Потому что в удостоверениях нет однозначного "перевода".

Напомним, языковой омбудсмен рассказал, как будут наказывать бизнес за отказ перейти на украинский.

Также мы писали о том, что недавно харьковские курсантки станцевали под российский шансон и вызвали критику в сети.