Майкл Щур устроил скандал из-за ФИО на русском языке на сайте МВД: да вы ох**ли

Украинский журналист Майкл Щур (Роман Винтонив) возмутился требованием на сайте Главного сервисного центра МВД Украины для получения справки продублировать имя, фамилия и отчество на русском языке.
Ведущий из "Телебачення Торонто" опубликовал гневный пост на своей странице в Facebook.
Щур отметил, что претензии адресованы на ГСЦ МВД, не министерству и не его главе.
"Я уверен, что такое дублирование прописано в каком законе или приказе, или постановлении. И никто не делал это добровольно. У всех есть железная отмазка. Мой вопрос: почему до сих пор это не отменили?" - пишет журналист.
Также он напомнил, что агрессия РФ против Украины длится уже многие годы, и сейчас "весь мир пытается отгородиться от России чем только можно, а в Украине уже перестают выдавать паспорта с дублированием на русском языке".
Щур объяснил, что собирался получить справку о несудимости через интернет, когда делал новый сюжет для передачи. Когда же от него на сайте https://dpvs.hsc.gov.ua/ потребовали продублировать ФИО на русском языке, журналист написал в графе нецензурный текст. Соответствующий скрин журналист опубликовал в сети.
Фото: скрин поста facebook.com/michael.shchur.3
Пользователи сети также разделяют возмущение Щура, при этом некоторые объясняют, что "ноги растут" еще со времен УССР, а для переформатирования базы требуются значительные ресурсы.
Напомним, языковой омбудсмен рассказал, как будут наказывать бизнес за отказ перейти на украинский.
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