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Май начнется в Украине теплом: синоптик уточнила прогноз

Погода в мае начнется с тепла (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Май в Украине начнется с теплых и комфортных температурных градусов. Воздух в некоторых регионах прогреется до +19 градусов.

Свежий прогноз опубликовала синоптик Наталка Диденко на Facebook.

Где будет тепло 1 мая

В воскресенье температура воздуха в течение дня поднимется от +14 +19 градусов. На северо-востоке Украины – Сумской области, Полтавской, Харьковской – будет немного свежее, от +11 до +14 градусов.

Ночи в Украине остаются еще холодными. Ожидается в ночные часы от +2 до +7 градусов, на Севере, а также Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки 0-3 градуса.

Где вероятны дожди

По словам Диденко, существенных дождей 1 мая в Украине не предполагается - лишь некоторые возможны в центральных, северных областях, в Карпатах.

Погода в Киеве 1 мая

В столице воскресенье будет умеренно теплым, температура воздуха максимально до +15 градусов. Ночью еще холодно, от +3 до +6 градусов, в окрестностях есть вероятность незначительных заморозков.

В столице будет 1 мая преимущественно без осадков, но облачно.

Как мы ранее писали, синоптики порадовали свежим прогнозом погоды на май.

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