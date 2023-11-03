UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Матір драконів або Оксана Марченко". Єфросініна шокувала своїм перевтіленням (відео)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Маша Єфросініна перевтілилась в образ довгокосої білявки і розповіла, з ким її вже встигли порівняти.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Маша Єфросініна кардинально змінила образ

Телеведуча опублікувала ролик, на якому вона позує у дуже незвичному для неї образі.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Так, Маша одягла білу перуку, а також приміряла тісний корсет з об'ємними рукавами й стразами.

Єфросініна назвала "лідерів хіт-параду коментарів" з її діректу. Серед варіантів були: блогерка Даша Квіткова, матір драконів Кхалісі, співачка Оля Полякова та дружина проросійського українського політика Віктора Медведчука, колишня телеведуча Оксана Марченко. 

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На відео, яке показала Єфросініна, можна поміти, що вона знаходиться на зйомках.

Для якої події перевтілилась зірка - вона не повідомила.

Раніше ми розповідали, що донька Олі Полякової розійшлася з бойфрендом і назвала причину.

Також донька Сніжани Єгорової відповіла, де зараз знаходиться і чим займається її мама-путіністка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маша ЄфросинінаОля ПоляковаОксана Марченкозвезды шоу-бизнеса