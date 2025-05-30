Мати продала свою шестирічну доньку "шаману", який хотів дитину "через її світлі очі та шкіру"

Зникнення дитини або продаж?

Маленька Джошлін Сміт зі світлою шкірою та великими бірюзовими очима зникла біля свого будинку в затоці Салданаха, поблизу Кейптауна, минулого року - у лютому. З того часу дитину ніхто не бачив і місцеперебування дівчинки невідоме.

Пошуки дитини тривало довго - була розгорнута масштабна пошукова операція, але все марно - Джошлін так і не знайшли. Тоді поліція заарештувала 35-річну Келлі Сміт, її бойфренда Жакена Апполіса та друга родини - Стівено ван Ріна. Сусідка та подруга Келлі розповіла. Що мати сама зізналася у страшному злочині, назвав його "дурницею".

Вона розповіла подрузі, що продала свою шестирічну доньку "сангомі" - традиційному цілителю. Він сам знайшов її та сказав, що Джошлін йому сподобалася через свою білу шкіру та голубі очі. За дівчинку він віддав 800 фунтів (близько 45 тисяч гривень).

Лорентія Ломбаард, найближча сусідка, розповіла, що вона бачила, як Сміт пакувала частину одягу Джошлін в чорну сумку і віддала її жінці, яка й могла бути "сангомі". Келлі разом з донькою сіли в автомобіль, де вже була невідома жінка і поїхали.

Один з вчителів дитини згадав, що Сміт сказала їм під час пошуків, що Джошлін вже дуже далеко - "вона на кораблі, в контейнері та прямує до Західної Африки".

Загалом на суді над Келлі Сміт та її помічниками виступило понад 30 людей. Місцевий пастор розповів, що чув, як Сміт, у якої троє дітей, хвалилася про їх продаж за 20 000 рандів (понад 45 тисяч гривень). І ніби мати готова була погодитися на меншу суму, аби тільки дітей забрали.

Джошлін Сміт (скриншот)

Хто така Келлі Сміт

Келлі з 15 років зловживала наркотиками. Вона жила зі своєю бабусею по матері та неодноразово потрапляла у поле зору соціальних працівників. За роки вона встигла народити трьох дітей. Найстаршому сину Келлі зараз 11 років.

Джошлін народилася у 2017 році і її тато, колишній партнер Келлі, Жозе Емке, був присутній на суді. Він настільки горював через зникнення доньки, що його довелося вивести з зали.

Бабуся вигнала Келлі з дому за вживання наркотиків і тоді вона погрожувала зарізати ножем власного сина. Джошлін була зареєстрована тільки через 5 місяців після народження, хоча по закону на це дається 30 днів.

Келлі Сміт періодично потрапляла до притулку для жінок, які зазнали насильства. Також вона проходила лікування та реабілітацію, але це не допомагало.

Коли Келлі лікувалася, старші діти були з бабусею, а Джошлін опікувалася подруга родини Наташа Ендрюс. Вона разом з чоловіком навіть пропонувала всиновити дівчинку, але мати не погодилася. Джошлін проводила у цій родині канікули, часто приїздила на вихідні та їздила з ними у відпустку.

Жила родина Сміт у занедбаній хатині в неформальному поселенні Мідделпос. Келлі мали тимчасові підробітки, щоб утримувати сім'ю. Зокрема - працювала хатньою робітницею у Келлі Зеегерс, яка жила у сусідньому районі. Та платила не грошима, а продуктами. За її словами - це для того, щоб Келлі та її діти мали що поїсти.

У день зникнення Джошлін була вдома. Також там знаходився Апполіс та ван Рейн, які курили наркотики. Діти не пішли до школи, бо в них не було чистої форми.

Мати періодично приходила і знову йшла, а брат з сестрою були переважно під наглядом Апполіса. Джошлін зникла вдень, але у поліцію повідомили тільки в 9 годині вечора.

Як покарали мати

Ракель Сміт (вона ж Келлі Сміт), Жакен Апполіс та Стівено ван Рейн були засуджені до довічного ув'язнення за викрадення та організацію продажу дитини - шестирічної Джошлін Сміт. Де зараз знаходиться дівчинка - невідомо і бабуся все ще сподівається, що її знайдуть.

"Як ти спиш та живеш з собою?" - спитала бездушну матір Аманда Сміт-Деніелс, бабуся дівчинки. Вона сказала, що будь-який вирок не поверне їй онуку.

Під час розслідування жінку -"сангомі" було знайдено. Її заарештували разом з іншими обвинуваченими ще минулого року. Але згодом відпустили та зняли обвинувачення - через брак доказів.

У березні поліція поблизу поселення знайшла дитячий одяг, якій відправили до судово-медичної лабораторії. Мешканці громади, які брали участь у пошуках, розповіли, що одяг був забризканий кров'ю, а ще - знайшли ніж. Однак поліція коментувати це відмовилася.