Мати перед смертю розкрила секрет, який повністю змінив життя її донці

У дитинстві Жозефіна декілька раз чула сварки батьків і навіть деякі чутки, що її батько Скотт насправді їй не рідний. Для неї він був хорошим татом, вона його любила і ніколи не відчувала, що він ставиться до неї інакше, ніж до інших дітей. А родина була велика - у Жозефіни сім братів та сестер.

Скотт помер, коли Жозефіна вже була доросла. Їй було 42 роки й вона вже мала свій власний косметичний бізнес. А ще через 8 років у матері стався інсульт.

"Ми знали, що їй залишилося недовго. Коли я прийшла до неї, вона взяла мене за руку, і розказала, ким був мій справжній батько. І я раптом згадала цю розмову, коли мені було п'ять і мати сказала, що мій справжній тато високий", - розповіла Жозефіна.

Жінка зізналася, що думка про те, що чоловік, який її виховав, не був її біологічним батьком, стала приголомшливою.

За словами Енні, у молодості в неї з чоловіком була перерва у стосунках. І за цей час у неї стався роман з іншим чоловіком. Але Скотт прийняв дружину і знав, що дівчинка - не його донька. А з рідним татом Жозефіна бачилася у дитинстві - Енні водила її до справжнього батька.

"Я не могла повірити, що він знав про мене", - додала жінка.

Після смерті матері Жозефіна через сайт ДНК знайшла своїх братів та сестер, яких виявилося аж 35. Ім'я справжнього батька - Джон, і він помер понад 30 років тому, у віці 84 роки.

"Це сюрреалістична історія. У мене загалом 42 родичі. Результати ДНК знайшли спочатку моїх племінників, а потім до двоюрідного брата, який і розкрив правду про мого батька", - розповіла жінка. Жозефіна і її найстарша сестра Етель (фото з особистого архіву)

Вона з'ясувала, що росла з братами та сестрами в одному районі й коли вони домовилися зустрітися - її прийняли з розпростертими обіймами.

В останні роки вона регулярно бачиться з родиною, отримує від них запрошення на родинні свята. А дві сестри її відвезли на могилу батька, у супроводі найстаршої сестри Етель, який нещодавно виповнилося 99 років.

"Мене запросили на щорічну сімейну зустріч, яку вони проводять вже понад 50 років. Я хвилювалася, як мене приймуть. А якщо татова родина не сприйме мене? Але, коли я туди прийшла, вони переповнили мене любов'ю. Це було так, ніби я зірка шоу. Я була дуже щаслива", - додала Жозефіна.

З Етель вони довго говорили, тримаючись за руки та прийшли до висновку, що тато не турбував свою доньку з поваги до її матері Енні, та Скотта, названого батька Жозефіни.