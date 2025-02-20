Мати перед смертю розкрила секрет, який повністю змінив життя її донці

Жозефіна виросла у родині Енні та Скотта Латімер і більшу частину життя вона вважала, що у неї семеро братів та сестер. Перед смертю мати розкрила їй секрет, який повністю змінив життя Жозефіни.

Що розповіла мати своїй донці перед смертю та чому її життя повністю змінилося, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Manchester Evening News.

У дитинстві Жозефіна декілька раз чула сварки батьків і навіть деякі чутки, що її батько Скотт насправді їй не рідний. Для неї він був хорошим татом, вона його любила і ніколи не відчувала, що він ставиться до неї інакше, ніж до інших дітей. А родина була велика - у Жозефіни сім братів та сестер.

Скотт помер, коли Жозефіна вже була доросла. Їй було 42 роки й вона вже мала свій власний косметичний бізнес. А ще через 8 років у матері стався інсульт.

"Ми знали, що їй залишилося недовго. Коли я прийшла до неї, вона взяла мене за руку, і розказала, ким був мій справжній батько. І я раптом згадала цю розмову, коли мені було п'ять і мати сказала, що мій справжній тато високий", - розповіла Жозефіна.

Жінка зізналася, що думка про те, що чоловік, який її виховав, не був її біологічним батьком, стала приголомшливою.

За словами Енні, у молодості в неї з чоловіком була перерва у стосунках. І за цей час у неї стався роман з іншим чоловіком. Але Скотт прийняв дружину і знав, що дівчинка - не його донька. А з рідним татом Жозефіна бачилася у дитинстві - Енні водила її до справжнього батька.

"Я не могла повірити, що він знав про мене", - додала жінка.

Після смерті матері Жозефіна через сайт ДНК знайшла своїх братів та сестер, яких виявилося аж 35. Ім'я справжнього батька - Джон, і він помер понад 30 років тому, у віці 84 роки.

"Це сюрреалістична історія. У мене загалом 42 родичі. Результати ДНК знайшли спочатку моїх племінників, а потім до двоюрідного брата, який і розкрив правду про мого батька", - розповіла жінка. Жозефіна і її найстарша сестра Етель (фото з особистого архіву)

Вона з'ясувала, що росла з братами та сестрами в одному районі й коли вони домовилися зустрітися - її прийняли з розпростертими обіймами.

В останні роки вона регулярно бачиться з родиною, отримує від них запрошення на родинні свята. А дві сестри її відвезли на могилу батька, у супроводі найстаршої сестри Етель, який нещодавно виповнилося 99 років.

"Мене запросили на щорічну сімейну зустріч, яку вони проводять вже понад 50 років. Я хвилювалася, як мене приймуть. А якщо татова родина не сприйме мене? Але, коли я туди прийшла, вони переповнили мене любов'ю. Це було так, ніби я зірка шоу. Я була дуже щаслива", - додала Жозефіна.

З Етель вони довго говорили, тримаючись за руки та прийшли до висновку, що тато не турбував свою доньку з поваги до її матері Енні, та Скотта, названого батька Жозефіни.