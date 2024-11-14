Мати двох дітей померла після операції по зменшенню шлунку: що відомо

Джанет Лінн Севідж була дуже занепокоєна через те, що стрімко почала набирати вагу. І тоді вона вирішила поїхати до Туреччини, щоб зробити дуже популярну операцію, яка дозволяє швидко схуднути. Однак медичне втручання пройшло не по плану.

Що відомо про цю операцію та чому двоє дітей залишилися без матері, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

54-річна Джанет Лінн Севідж, інструктор з водіння з містечка Бангор у Північному Уельсі, вирішила зробити операцію на шлунку для схуднення, бо дуже непокоїлась через свою зайву вагу.

Вона зв'язалася з компанією під назвою Regenesis Health та взнала щодо можливості зробити операцію. Індекс її маси тіла на той момент становив 30,7 і Джанет хотіла скинути мінімум 19 кілограмів. До того ж вона вже якийсь час приймала препарат для схуднення Ozempic.

Вона підготувалася до поїздки та вирушила до Туреччини, щоб провести процедуру вартістю 2750 фунтів стерлінгів (близько 140 тисяч гривень). Жінка трохи хвилювалася і попросила надати їй більше інформації про хірурга, доктора Рамазана Азара.

Жінка померла через операцію на шлунку для схуднення (фото: Wales News Service)

Група лікарів мала зробити Джанет операцію на шлунковому рукаві. Однак після початку процедури хірурги побачили у пацієнтки дефект аорти розміром 3-4 мм, що спричинило сильну кровотечу. Вони зупинили планову операцію та натомість почали намагатися відновити її аорту.

"Було ускладнення, і вона перестала дихати в перші кілька хвилин після операції", - розповіла представник медичної компанії Елісон Ергюн.

На жаль, медичний персонал лікарні в Анталії не зміг відновити пульс Джанет і рано вранці жінка померла. Посмертну експертизу було проведено в Уельсі після того, як тіло місис Севідж повернули на батьківщину.

За словами коронера, смерть настала через скритий дефект аорти, який викликав сильну кровотечу. Це призвело до пошкодження однієї з головних артерій під час процедури й викликало зупинку серця.

Варто зазначити, що під час слідства було встановлено, що операція не була життєво необхідною. Бо насправді індекс маси тіла Джанет показував тільки початок ожиріння.