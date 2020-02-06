Матерился и угрожал: нардеп устроил скандал прямо в Раде (видео)

Закон о рынке земли, который обсуждают 6 февраля, стал предметом горячих споров и потасовок в Верховной Раде. Перепалка с угрозами и нецензурной бранью произошла между нардепом от "Слуги народа" Максимом Ткаченко и представителем фракции "Батькивщина" Алексеем Кучеренко.

37-летний Ткаченко подошел к стоящему под трибуной 58-летнему Кучеренко, который советовал некому "качку" "заниматься культуризмом". "Слуга народа" не сдержался, сказав, что "они знают, чем заниматься".

Представитель "Батькивщины" осадил "слугу народа", мол, он не с ним вообще разговаривает.

"Ваше время вышло. Едьте домой, отдыхайте! Едьте в санаторий. Едьте в Трускавец. Отдыхайте", - посоветовал Ткаченко своему старшему коллеге.

Ткаченко назвал Кучеренко и его соратника по партии, который остался за кадром, "малолетними клоунами".

"А за клоуна вы щас пи**ы получите, вы поняли", - пригрозил Алексею Кучеренко депутат от "Слуги народа".

Максим Ткаченко обматерил Алексея Кучеренко в Раде (видео: YouTube)

Напомним, в Верховной Раде в четверг, 6 февраля, началось обсуждение одного из самых спорных законопроектов за всю историю Украины - закона о продаже земли.