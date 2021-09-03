Математика здравоохранения: как переход курильщиков на IQOS сэкономит государству 280 млн евро в год

По статистике, около 80% рака легких так или иначе связаны с курением. Не вызываются им напрямую, но связаны. Основная группа риска - курильщики со стажем и с высоким потреблением (полторы и больше пачки в день).

Логично, что чем менее популярным будет курение в стране, тем меньше денег из государственного бюджета будет утекать на борьбу с раком легких. К сожалению, действенного способа убеждения не курить и не употреблять алкоголь по сей день не существуют. Статистика показывает, что запреты сами по себе практически не работают. Даже в странах с самыми строгими ограничениями на продажу и рекламу сигарет доля курильщиков за десять лет снизился очень незначительно.

Прямые запреты почти не влияют на % курящего населения

Правительства прогрессивно настроенных странах присматриваются к электронным системам для курильщиков как к менее вредному замещению сигарет. Эти технологии устраняют из процесса канцерогенные смолы и другие продукты горения. В Великобритании и Нидерландах министерство здравоохранения четко поставило задачу государственным научно-исследовательским институтам - изучить влияние на организм электронных устройств для курильщиков, потенциал в снижении вреда и потенциальные риски.

Великобритания и Нидерланды поставили задачу - изучить электронные устройства для курильщиков

Пристальному изучению подвергли самые популярные технологии: системы нагревания табака (Iqos, Glo и подобные) и электронные сигареты на жидкостях (Juul, Smok и подобные). По итогам нескольких лет исследования английский МОЗ включил рекомендации курильщикам перехода на электронные альтернативы в официальные инструкции для докторов. Сейчас электронные сигареты продаются в Великобританиях даже в аптеках, как один наиболее действенных способов помочь курильщикам. Доказано, что, если курильщик переходит на тот же Айкос, то риск заполучить рак снижается для него в 10-25 раз (зависит от того, насколько долго и интенсивно человек курил сигареты до этого момента).

Минздрав Нидерландов: Переход на Iqos снижает риск рака в 10-25 раз

Если данные исследований верны, это открывает большие возможности для оптимизации затрат бюджета. Статьи расходов на лечение рака легких могут существенно сократиться за счет превентивных мер. Эти средства можно будет перенаправить в те сферы здравоохранения, которые отчаянно в них нуждаются.

Сколько людей болеют раком легких в Украине

Каждый год в Украине диагностируют 12,4 тысячи новых случаев рака легких. Достоверность этой статистики вызывает сомнение. Если сравнить это число с высокоразвитыми странами Евросоюза или США, увидим, что в Украине больше половины случаев рака легких каждый год просто остаются не учтенными. В силу отсутствия диагностики, при ошибочной диагностике, недостоверном учете данных или в силу других причин. Это становится понятным, если посмотреть на статистику диагностики рака легких в странах с более современной медицинской системой. Например:

Великобритания: 47,8 тыс. заболевших раком легких при населении 67 млн. То есть, 7,1 случаев рака легких на 10 тыс. населения.

США: 235,7 тыс. случаев рака легких при населении 333 млн. То есть, 7,1 случаев рака легких на 10 тыс. населения.

Германия: 58 тыс. случаев рака легких на население 84 млн. То есть, 6,9 случаев рака легких на 10 тыс. населения.

Украина: 12,4 тыс. случаев рака легких в год при населении ~42 млн. То есть, всего 3 случая рака легких на 10 тыс. населения. Это явно свидетельствует о низком качестве диагностики и учета данных.

Учтем то, что и США, и Великобритания, и Германия - это страны с более высоким уровнем жизни и экологическими показателями, продвинутой системой здравоохранении, высокими стандартами безопасности труда на производствах, сопряженных с риском рака легких (вдыханием радоновой или асбестовой пыли, облучением). При этом доля курящего населения (а это один из наиболее значимых факторов рака легких) в Украине и Германии одинакова – около 30%, а в Британии и США - даже ниже.

Так что, можно предположить, что реальная картина для Украины как минимум соответствует общемировой - 7 случаев рака легких на 10 тыс. населения. То есть, 29-30 тыс. заболевших в год.

Сколько стоит лечение рака легких

Цена на лечение рака легких варьируется от страны к стране, также зависит от степени тяжести и назначенного метода лечения (химиотерапия, радиотерапия, операция). В зависимости от страны разная доля лечение покрывается государством, страховой медициной и частными лицами.

Например, в Турции экономисты оценили нагрузку на экономику, связанную с раком легких. Лечение одного пациента с раком легких обходится государству в 9-10 тыс. евро в год. Прямые затраты системы здравоохранение на лечение рака легких в год составляют 498 млн евро. Суммарные непрямые медицинские затраты в 1,1 млрд евро, а суммарные экономические потери, включая медицинские затраты - 1,6 млрд евро в год.

Турция тратит почти 500 млн евро из гос бюджета на лечение больных с раком легких каждый год

Если в среднем затраты в год на лечение пациента с раком легких составляют 8-10 тыс. евро в год, то в целом эта статья может составлять под 300 млн евро.

При этом, если переход на системы нагревания табака или иные альтернативы способен снижать риск рака легких, связанного с курением (а таких 80%), в 10-25 раз, то количество случаев в год могло бы сократиться с 30 тыс. до 1-2,5 тыс. в год. А это означает экономию 280 млн евро в год.

Опираясь на подобные расчеты, многие страны ЕС и США выделяют особый статус для альтернативных продуктов для курильщиков, способных снижать риск рака легких. Особый статус обычно предусматривает как минимум удержание более доступной цены по сравнению с сигаретами. В противоположном случае существенная часть курильщиков просто не сможет позволить себе менее вредную замену и останется с сигаретами. Некоторые страны идут дальше, как Великобритания, и делает альтернативы частью государственных программ по снижению вреда от курения.

Как регулируется вопрос гаджетов для курильщиков в Украине

В Украине отношение к этой теме пока что двойственное. Часть политиков, настроенных прогрессивно и проевропейски, ратует за подход Западной Европы. Другие равняются на Россию с подходом запретов и ограничений, которые, вопреки ожиданиям, наоборот удерживают Россию в десятке самых курящих стран мира.