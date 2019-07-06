Мать цинично врала: новые детали о погибшей девочке под Днепром

Убийство 13-летней Инны Дубик из села Миролюбовка Днепропетровской области поставило на уши практически всех. Об исчезновении девочки стало известно только через неделю, так как родители употребляли алкоголь и не заметили, что ребенок не ночует дома. Мама Инны утверждала, что занималась поисками дочери самостоятельно, но появилась и другая версия, которую рассказала начальник службы по делам детей Пятихатской райгосадминистрации Алена Компаниец.

Она сообщила, что мать Инны звонила ей и просила помочь найти ребенка и при этом ей врала. Также она отметила, что женщина была равнодушной и без эмоций, рассказывала, что якобы девочку видели в поселке, поэтому она не сильно переживает.

"Девочку Инну вчера вечером нашли в с.Миролюбовка убитой, недалеко от того места, где Инна пасла коров. Нелюдь (он не из местных, но жил в селе), убил девочку еще 23 июня, тело прикопал в посадке. Больше я пока ничего не знаю. Мне страшно смотреть матери девочки в глаза, она мне спокойно цинично врала. Я искала ее девочку, а она цинично врала. И еще она была равнодушной, без эмоций", - написала Компаниец.

Инну Дубик искать начали только через неделю (facebook.com/alenakomp)

Она добавила, что заставляла маму искать ребенка, на что та ей отвечала, что не знает где искать собственную дочь.

"Я по телефону "заставляла" ее искать девочку, она мне отвечала:" Да где д я ее найду". На вопросы, почему так поздно сообщила полиции о пропаже девочки, мать отвечала, что где-то по селу Инна появлялась. На вопрос мой, а где же девочка ночует, мать отвечала, что там, где и гуляет. Понимаете, ноль, полнейший ноль – вот чувства матери к факту пропажи своего ребенка", - добавила автор поста.

Скриншот публикации (facebook.com/alenakomp)

Алена Компаниец помогала отрабатывать различные версии и даже самостоятельно ездила в Желтые воды, чтобы проверить, была ли там Инна.

"Поймите, люди не врали, люди старались помочь. Мне тоже многие звонили и писали, что видели похожую девочку, я лично у молодежи в Желтых Водах спрашивала про Инну и под домом на улице Кропоткина стояла часами, я ей обращение писала", - написала она в комментариях.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пропавшую девочку из Днепропетровской области обнаружили мертвой.

А также мы рассказывали о том, что стали известны жуткие детали убийства 13-летней Инны Дубик.