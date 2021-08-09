Мать была пьяна: очевидцы рассказали новые детали о гибели ребенка в аквапарке Днепра

В аквапарке Happy Day в Днепре погиб 9-летний ребенок. Мальчик нырнул в бассейне, а потом ему стало плохо. Очевидцы говорят, что за мальчиком мама не смотрела, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения и прибежала к бассейну только спустя 10 минут после того, как ее сына вытащили из воды.
Детали со ссылкой на очевидцев трагедии разместили в местном Telegram-канале.
Как рассказала женщина, которая предпочла не называть свое имя, скорую помощь пострадавшему ребенку вызвала ее мама. Она же сообщила об инциденте на ресепшен.
"Посетители сказали, что мальчик плавать не умел и был скорее всего с психическими отклонениями. Несколько раз он хотел прыгнуть в бассейн, но его не пускали. И вот, пока родители "культурно" проводили время на баре, он все-таки прыгнул. Мать была пьяная, я извиняюсь, в ничто. Кричала "меня дома убьют", "мы больше никогда не придем к вам в аквапарк", "Женя, звони Наташе", пока сотрудники аквапарка и прибывшие медики быстро пытались реанимировать ребенка", - написала женщина.
Она добавила, что отец ребенка тоже был в состоянии алкогольного опьянения, он кричал на врачей и людей и давал советы, как реанимировать мальчика. При этом он так и не убрал бокал пива, который был у него в руках.
Реанимацию продолжали около 40 минут, но спасти мальчика так и не удалось. Женщина обратилась к родителям с просьбой не оставлять детей в аквапарке без присмотра, даже если они умеют плавать.
Ребенка из воды вытащили около 18:00 сотрудники аквапарка. Персонал заметил, что мальчику стало плохо в бассейне и позвали медиков. Сразу же приехала и скорая помощь. Но реанимационные мероприятия результата не дали.
Сейчас в аквапарке проводят расследование сотрудники правоохранительных органов и развлекательный центр временно закрыт.
Напомним, ранее мы писали о том, что в этом аквапарке Днепра 9-летний мальчик получил серьезную травму.