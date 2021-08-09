Мать была пьяна: очевидцы рассказали новые детали о гибели ребенка в аквапарке Днепра

В аквапарке Happy Day в Днепре погиб 9-летний ребенок . Мальчик нырнул в бассейне, а потом ему стало плохо. Очевидцы говорят, что за мальчиком мама не смотрела, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения и прибежала к бассейну только спустя 10 минут после того, как ее сына вытащили из воды.

Как рассказала женщина, которая предпочла не называть свое имя, скорую помощь пострадавшему ребенку вызвала ее мама. Она же сообщила об инциденте на ресепшен.

Мама ребенка во время трагедии была на баре

"Посетители сказали, что мальчик плавать не умел и был скорее всего с психическими отклонениями. Несколько раз он хотел прыгнуть в бассейн, но его не пускали. И вот, пока родители "культурно" проводили время на баре, он все-таки прыгнул. Мать была пьяная, я извиняюсь, в ничто. Кричала "меня дома убьют", "мы больше никогда не придем к вам в аквапарк", "Женя, звони Наташе", пока сотрудники аквапарка и прибывшие медики быстро пытались реанимировать ребенка", - написала женщина.

Отец наблюдал за реанимацией сына с бокалом пива в руках

Она добавила, что отец ребенка тоже был в состоянии алкогольного опьянения, он кричал на врачей и людей и давал советы, как реанимировать мальчика. При этом он так и не убрал бокал пива, который был у него в руках.

Реанимацию продолжали около 40 минут, но спасти мальчика так и не удалось. Женщина обратилась к родителям с просьбой не оставлять детей в аквапарке без присмотра, даже если они умеют плавать.

Мальчика пытались спасти и сотрудники аквапарка

Ребенка из воды вытащили около 18:00 сотрудники аквапарка. Персонал заметил, что мальчику стало плохо в бассейне и позвали медиков. Сразу же приехала и скорая помощь. Но реанимационные мероприятия результата не дали.

Сейчас в аквапарке проводят расследование сотрудники правоохранительных органов и развлекательный центр временно закрыт.