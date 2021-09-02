Мать потеряла единственную дочь: под Ровно в ДТП погибла 29-летняя полицейская

Около 21:20 1 сентября на трассе Киев-Чоп, около города Дубно произошла смертельная авария. За рулем автомобиля был заместитель начальника Дубенского отдела полиции. Вместе с ним в машине находилась 29-летняя участковая Дубенского отдела полиции Екатерина Доманская.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Combo — 39-летний дубенчанин — заместитель начальника Дубенского отдела полиции, допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался впереди в попутном направлении", - сообщили в полиции.

В результате ДТП полицейская получила многочисленные травмы и скончалась на месте аварии. Ее коллегу госпитализировали в реанимацию местной больницы с тяжелыми травмами. Как добавили в полиции, на момент ДТП сотрудники полиции находились вне службы.

Водитель второго автомобиля – 47-летний житель Закарпатья, не пострадал.

Екатерина Доманская погибла в ДТП

Екатерина Доманская начала работать в органах внутренних дел в 2014 году. Она была единственной дочерью, рано потеряла отца.

"В коллективе ее будут помнить, как ответственную, добросовестную, воспитанную, доброжелательную и искреннюю. 9 сентября ей исполнилось бы 29 лет. В 15-летнем возрасте она осталась без отца, а теперь мама потеряла единственную дочь. Руководство полиции Ровенской области и весь личный состав выражают искренние соболезнования родным", - добавили в полиции.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Начато служебное расследование, а приказом руководителя главка начальника Дубенского отдела полиции отстранили от исполнения должностных обязанностей.