Мать 16-летнего Николая Харьковского впервые дала интервью и рассказала, чье было авто в ДТП

26 октября в Харькове 16-летний Николай на "Инфинити" на бешеной скорости выехал на красный свет и вызвал аварийную ситуацию на дороге, что привело к гибели мужчины на другом авто.

Разразился скандал, о Николае и его выходках написали многие. Ребята из совместной компании рассказали, что Николай всегда хвастался, когда садился за руль авто.

Чья машина?

К тому же удостоверения водителя у него не было. Естественно, ему же 16 лет. Как оказалось, машина, на которой Николай устроил ДТП, принадлежит матери Николая, часто работавшей за границей.

Мать парня - Марина Дегтяр заявила, что никогда не передавала несовершеннолетнему сыну права управлять машиной. Женщина рассказала, что забрала второй комплект ключей и документы на авто за границу после того, как ее сын остановили за рулем родительского авто.

Адвокат мамы Николая заверил, что после смертельной аварии на семью посыпались угрозы. Так что мама Николая осталась за границей ради собственной безопасности.

"Я хочу сказать, чтобы не решил суд, мы примем любое решение. Хочу, чтобы закон был один для всех. Пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, выкупить сына – это не так. Николай в СИЗО без телефона и любой техники, более того, я даже не могу передать ему кроссовки. Никаких поблажек у него нет, денег на это у меня тоже нет", - рассказала мама Коли.

Также она уверила, что скоро вернется в Украину.

Семья живет скромно

Журналисты программы вместе с криминалистом провели собственное расследование, в ходе которого стало известно, что отец парня работает продавцом на рынке, а у матери нет никакого бизнеса.

Журналисты побывали в квартире семьи, где про роскошь речи не идет. Также стало известно, что мама Николая имеет только комнату в коммунальной квартире, а не владеет 11-комнатными апартаментами, о которых говорят в городе.

Что касается авто, то оно действительно принадлежит матери парня, и не было ему подарено.

Напомним, сейчас Николай Харьковский находится в СИЗО, его туда отправил суд без права залога.