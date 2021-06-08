Мастер из салона красоты облила грязью украинских военных: ненавижу этих тварей

С чего все началось

"Та блин – это позорище! А что сказать хорошего? То, то они вонючие, грязные, обрыганные, ходят бухие по городу или обдо**анные. Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то? Какие они герои? Против кого они воюют? Не трогайте меня по этой теме. Я размотаю любого и каждого", – заявила девушка на видео.

Яна Ковалева оскорбила военных (Скриншот)

Ковалева отметила, что не понимает, за что надо уважать военных и заявила, что ненавидит их.

"Ненавижу этих тварей, просто ненавижу. По-другому я и сказать не могу. И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и них*ра не делают. Таким блин ублюдкам, которые не хотят работать. Наркоманам и алкашам, которые идут туда", – сказала она.

Извинения Ковалевой

Отметим, что после записанных видео вспыхнул скандал и Ковалева быстро закрыла свою страничку в соцсети, но перед этим опубликовала видео с извинениями.

Она заявила, что якобы имела ввиду не украинскую армию, а определенную девушку, которая с ней "плохо поступила".

"Мне названивают какие-то мужчины и якобы предъявляют за то, что я оскорбила всю украинскую армию, извините, а где это было сказано? Я конкретно говорила за конкретных людей, за конкретную ситуацию, в которой со мной так поступили. Не нужно сейчас все перекручивать и выставлять меня в дурном свете. Я этого не говорила", – сказала она.

Как сообщает издание "Телеграф", причиной ее первого заявления якобы стало то, что одна из ее клиенток, служащая в ВСУ, вовремя не заплатила за услуги.